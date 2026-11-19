Bally, tutti licenziati
Anche per gli ultimi 22 dipendenti è arrivata la comunicazione dell'avvio di una procedura di consultazione per il licenziamento collettivo che si concluderà il prossimo 27 di novembre.
CASLANO - Bally verso la chiusura definitiva. Il marchio del lusso ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo che riguarda gli ultimi dipendenti dello storico stabilimento di Caslano. La comunicazione è arrivata nella giornata di mercoledì, è stata inoltrata come da prassi alla Sezione del lavoro ed è stata confermata dai sindacati, che hanno ricevuto la notifica ufficiale.
Il marchio del lusso aveva già avviato da tempo lo smantellamento del comparto produttivo, chiuso definitivamente a fine agosto. Un progressivo ridimensionamento per un'azienda che, solo due anni fa, dava lavoro a circa 220 persone.
Ora, dunque, anche l'ultimo comparto sopravvissuto alla ristrutturazione aziendale sarebbe prossimo ai titoli di coda. Un processo, quello del ridimensionamento (o per meglio dire di uno smantellamento a scaglioni), avviato dal fondo d'investimento statunitense Regent LP, che aveva rilevato il marchio nell'agosto del 2024.
Secondo quanto confermato dai sindacati, la procedura di consultazione per il licenziamento collettivo si concluderà il prossimo 27 novembre. Solo allora i licenziamenti diventeranno ufficiali. L'azienda dovrà infatti rispettare i termini di preavviso e, con ogni probabilità, gli ultimi rapporti di lavoro si protrarranno fino alla scadenza della moratoria concordataria, prevista per metà febbraio.
Attualmente - come ci spiega Luca Robertini (Ocst) - nello stabilimento risultano ancora impiegate 50 persone, ma 21 sono già state licenziate nell'ambito della precedente procedura avviata a settembre e stanno terminando il periodo di preavviso. Altre tre hanno presentato le dimissioni, mentre una dispone di un contratto a tempo determinato. La nuova procedura riguarda dunque gli ultimi 22 dipendenti ancora in organico.
Nell'ambito della moratoria, prorogata da ottobre a febbraio, era stato avviato un processo di vendita dell'attività, compreso lo stabilimento di Caslano, gli impianti, i contratti di lavoro e quelli di locazione.
Secondo Robertini, sarebbero state valutate alcune offerte, senza che al momento siano emersi sviluppi concreti. Non è quindi del tutto escluso che un eventuale acquirente possa rilevare parte delle attività e riassumere alcuni lavoratori, ma si tratta di una possibilità che, allo stato attuale, resta soltanto un'ipotesi sempre meno concreta.