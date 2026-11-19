CASLANO - Bally verso la chiusura definitiva. Il marchio del lusso ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo che riguarda gli ultimi dipendenti dello storico stabilimento di Caslano. La comunicazione è arrivata nella giornata di mercoledì, è stata inoltrata come da prassi alla Sezione del lavoro ed è stata confermata dai sindacati, che hanno ricevuto la notifica ufficiale.