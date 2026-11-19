Oggi c'è chi ha preso ferie per giocare
Tra fan entusiasti pronti a prendersi le ferie e chi preferisce restare indifferente, il nuovo capitolo Rockstar fa discutere anche oltre la cerchia dei gamer.
LUGANO - Ci siamo. Dopo tredici anni dall'uscita del quinto capitolo e due rinvii, l'attesa per Grand Theft Auto 6 è finita. Il nuovo episodio della celebre saga di Rockstar Games è finalmente uscito. Tra download anticipati, aggiornamenti e spazio liberato sulle console, per milioni di appassionati resta ormai soltanto una domanda: quando trovare il tempo per giocare?
Ma quanto si fa sentire la febbre da GTA 6 in Ticino? Siamo scesi per le strade di Lugano per scoprirlo, incontrando giocatori impazienti, ex appassionati e persone che, al contrario, non hanno mai sentito parlare del videogioco.
«Ho amici che hanno già preso le ferie»
C'è chi si sta preparando da tempo al grande giorno. «Ho amici che sono infoiati, non aspettano l'ora. Hanno preso le ferie», racconta un ragazzo che, pur avendo giocato in passato, oggi ha un rapporto più distaccato con la saga. «Mi sono fermato a GTA 5, giocavo con gli amici. Poi, tra lavoro e altre cose, ho mollato un po' questa passione».
Per altri, invece, l'uscita è un appuntamento da non perdere. Un giovane incontrato in centro ieri raccontava di non aver ancora acquistato il gioco, ma di avere intenzione di farlo nel pomeriggio. E quando gli chiediamo come cambierà la sua vita con l'arrivo di GTA 6, la risposta è eloquente: «Bevo, mangio e un po' di GTA».
Prima gli esami, poi GTA
Non tutti, però, sono disposti a sacrificare i propri impegni. Uno studente spiega di aver deciso consapevolmente di rimandare l'acquisto. Il motivo? «Per non autosabotarmi», racconta, precisando che aspetterà di aver terminato gli esami prima di dedicarsi al nuovo capitolo. Le aspettative, comunque, sono «molto alte».
E quando gli suggeriamo scherzosamente di rinunciare allo studio per mettersi a giocare, non ha dubbi: «No, no, quello non si fa».
Tra entusiasmo e indifferenza
Chi conosce bene la saga guarda con interesse alle possibilità offerte dal gioco. Un passante sottolinea quanto apprezzi la varietà delle attività: «Si spazia dallo sparatutto alla guida. Molto bello».
Il Titolo non è ovviamente noto a tutti. Alcuni intervistati ammettono di non conoscerlo affatto, altri ne hanno soltanto sentito parlare. Un ragazzo lo descrive come «un gioco abbastanza violento» e assicura che non ci giocherà. Un altro, pur non essendo particolarmente interessato, lascia aperta una possibilità a seconda che interessi o meno ai suoi amici.
Non manca, infine, qualche siparietto. C'è chi confonde GTA con GT, chi scopre soltanto durante l'intervista che sta per uscire il sesto capitolo e chi, alla domanda se la novità lo incuriosisca, risponde semplicemente «No».
Insomma, se non tutti attendono il gioco con lo stesso entusiasmo, c'è chi già da tempo ha iniziato a sfregarsi le mani, con un'impennata di vendite non solo del titolo in sé, ma anche delle console. PS5 sopra tutte le altre.