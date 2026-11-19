«Ho amici che hanno già preso le ferie»

C'è chi si sta preparando da tempo al grande giorno. «Ho amici che sono infoiati, non aspettano l'ora. Hanno preso le ferie», racconta un ragazzo che, pur avendo giocato in passato, oggi ha un rapporto più distaccato con la saga. «Mi sono fermato a GTA 5, giocavo con gli amici. Poi, tra lavoro e altre cose, ho mollato un po' questa passione».

Per altri, invece, l'uscita è un appuntamento da non perdere. Un giovane incontrato in centro ieri raccontava di non aver ancora acquistato il gioco, ma di avere intenzione di farlo nel pomeriggio. E quando gli chiediamo come cambierà la sua vita con l'arrivo di GTA 6, la risposta è eloquente: «Bevo, mangio e un po' di GTA».