I 101 migliori bar della Svizzera: cinque sono in Ticino
Tre esercizi pubblici di Ascona e due di Lugano sono inclusi nella guida Swiss Barguide 2026/27
LUGANO - Tre indirizzi di Ascona e due di Lugano rappresentano il Ticino nella quattordicesima edizione dello Swiss Barguide, la guida che seleziona i 101 migliori bar della Svizzera. Per la regione figurano la Delta Beach Lounge Ascona, il Bar Battello di Ascona, l'Eden Bar dell'Hotel Eden Roc di Ascona, il Bar Havana Deck del Suitenhotel Parco Paradiso di Lugano e il Flamel Mixology Bar di Lugano.
La selezione è il risultato di un anno di ricerche condotte da conoscitori della scena, professionisti del bar e specialisti dell'industria delle bevande. «Con lo Swiss Barguide vogliamo promuovere ulteriormente la cultura del bar in Svizzera e offrire al pubblico che ama uscire un aiuto per trovare locali belli, con un servizio eccellente e un'offerta ampia», afferma l'editore Ruedi Zotter.
Per ogni bar la guida propone una fotografia e una breve descrizione, oltre ad altre informazioni utili. Anche in questa edizione è stata inserita la rubrica dedicata alle cigar lounge, con una selezione di locali di diverse regioni del Paese. Aggiornato ogni anno, lo Swiss Barguide conta 80 pagine ed esce in formato tascabile (105 x 168 mm). Le copie stampate del libretto possono essere ordinate gratuitamente su www.barnews.ch/shop/.
Ticino
- Delta Beach Lounge Ascona, Ascona
- Bar Battello, Ascona
- Eden Bar, Hotel Eden Roc, Ascona
- Bar Havana Deck, Suitenhotel Parco Paradiso, Lugano
- Flamel Mixology Bar, Lugano
Zurigo, Winterthur e Sciaffusa
- Bar am Wasser, Zurigo
- Bar 63, Zurigo
- Barfly'z Cocktailbar, Zurigo
- Baur's Brasserie & Bar, Zurigo
- Canvas Bar, The Dolder Grand, Zurigo
- Carlton Bar, Zurigo
- Cinchona Bar, Zurigo
- Cranberry Bar, Zurigo
- Dr. Zhivago Bar, Zurigo
- Clouds Bar, Zurigo
- Eden Bar, Zurigo
- Felix Cocktails, Spirits & more, Zurigo
- George Bar & Grill, Zurigo
- Igniv Bar, Zurigo
- Jules Verne Panorama Bar, Zurigo
- Kronenhalle Bar, Zurigo
- La Catedral, Zurigo
- Late Bloomers, Zurigo
- Lenox Bar, Zürich Marriott Hotel, Zurigo
- Marea Cocktailbar, Zurigo
- Old Crow Bar, Zurigo
- Raygrodski Cocktailbar, Zurigo
- The Livingroom & Bar, The Home Hotel, Zurigo
- Barchetta Bar, Hotel Storchen, Zurigo
- Studio Restaurant Bar & Club, Zurigo
- Tales Bar, Zurigo
- Tipsy Tiger & Dry Club, Zurigo
- Widder Bar, Zurigo
- Qn-Bar, Effretikon
- My Senses, Dübendorf
Basilea e Argovia
- Amber Bar, Basilea
- Bar Rouge, Basilea
- Bar Les Trois Rois, Basilea
- Campari Bar, Basilea
- Herz Bar, Basilea
- Imi Bar, Volkshaus Basel, Basilea
- Soho Basel, Basilea
- Werk 8, Basilea
- Jojo Bar, Aarau
- Platzhirsch, Aarau
- Hirschli Bar Restaurant Sushi, Baden
Berna e Soletta
- Bellevue Bar, Hotel Bellevue Palace, Berna
- Department 66, Berna
- Die Taube – Bar & So, Berna
- Kornhauskeller Restaurant & Bar, Berna
- Kurt & Kurt, Berna
- L'Heure Bleue Bar, Bienne
- Twentys Cocktailbar, Bienne
- Cocktailbar zum Türk, Soletta
- Nest, Soletta
- Solheure Bar Restaurant Lounge, Soletta
- Atelier Classic Bar, Thun
- Galerie Boutique Bar, Thun
- The Seven Spirits Bar, Grindelwald
Svizzera centrale
- The Bar & Living Room, The Chedi Andermatt, Andermatt
- Schwyzerhof Bar, Küssnacht am Rigi
- Capitol Bar, Lucerna
- American Bar, Hotel Château Gütsch, Lucerna
- Das weisse Schaf, Lucerna
- Hemingway Rum Lounge, Art Deco Hotel Montana, Lucerna
- Schweizerhof Bar, Hotel Schweizerhof, Lucerna
- Louis Bar, Art Deco Hotel Montana, Lucerna
- Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Hotels + Resort, Obbürgen
- Penthouse - 360° Roof Top Bar, Hotel Astoria, Lucerna
- Hidén Harlekin Jass Kissa Club, Zugo
- Suite Rooftop Lounge & Bar, Lucerna
- Fischerstube, Zugo
Svizzera orientale e Grigioni
- Güterschuppen Arosa, Arosa
- Botanicum Bar, Huus Quell, Gonten
- BBC Butterbarcafe, Gossau
- Kronenhof Bar, Grand Hotel Kronenhof, Pontresina
- Botanic Bar, Frauenfeld
- August Bar, San Gallo
- Einstein Bar, San Gallo
- Maverick's Cocktail Bar, San Gallo
- Soho, San Gallo
- Südbar, San Gallo
- Anton's Bar, St. Moritz
- Devil's Place, Hotel Waldhaus am See, St. Moritz
- N/5 – The Bar, St. Moritz
Svizzera romanda e Vallese
- À l'Ancienne, Ginevra
- L'Apothicaire Cocktail Club, Ginevra
- Bambou Speakeasy, Ginevra
- Black Sheep Rive, Ginevra
- Mo Bar, Ginevra
- Le Verre à Monique, Ginevra
- Silverback Geneva, Ginevra
- Jo Bar de Quartier, Friburgo
- Le Bistro du Bourg, Friburgo
- Lausanne Cocktail Club, Losanna
- Le Vestibule, Losanna
- Funky Claude's Bar, Montreux
- Alex Lounge Bar, Hotel Alex, Zermatt
- Unique Hotel Post, Zermatt
- Moonshiners, Neuchâtel
Cigar Lounge
- Cigar Bar im Hotel Storchen Zürich, Zurigo
- Manuel's, Zurigo
- Smoke on the Water, Zurigo
- Alejandro's Cigar Lounge, Dietlikon
- Casa LaCorona, Uster
- Seejogg, Weiningen
- Casa Colonial Bar & Avo Lounge, Neuenhof
- Café Perroquet Vert, Biel-Bienne
- Lobby Lounge Bar, Berna
- Smokers Lounge, Hotel Eden Spiez, Spiez
- Le Fumoir Bar & Lounge, San Gallo