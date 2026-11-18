La selezione è il risultato di un anno di ricerche condotte da conoscitori della scena, professionisti del bar e specialisti dell'industria delle bevande. «Con lo Swiss Barguide vogliamo promuovere ulteriormente la cultura del bar in Svizzera e offrire al pubblico che ama uscire un aiuto per trovare locali belli, con un servizio eccellente e un'offerta ampia», afferma l'editore Ruedi Zotter.