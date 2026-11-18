URC e casse disoccupazione sotto la lente: «Vogliamo sapere cosa non funziona»
Avanti con Ticino&Lavoro lancia un sondaggio online per raccogliere opinioni sull’efficacia dei servizi di collocamento e delle casse di disoccupazione in Ticino.
BELLINZONA - Come funzionano gli Uffici regionali di collocamento (URC) e le casse di disoccupazione in Ticino? I servizi offerti rispondono davvero alle esigenze di chi cerca un impiego? Per raccogliere le esperienze degli utenti e individuare eventuali margini di miglioramento, Avanti con Ticino&Lavoro lancia un nuovo sondaggio online, rivolto a chi ha utilizzato questi servizi negli ultimi cinque anni.
L'obiettivo del movimento è valutare la qualità delle prestazioni offerte, dalla consulenza professionale ai programmi di reinserimento, fino alla gestione delle indennità di disoccupazione.
«Quando una persona perde il lavoro, non perde soltanto uno stipendio. Spesso perde sicurezza, fiducia nel futuro, una parte importante della propria identità», sottolinea Amalia Mirante, deputata di Avanti con Ticino&Lavoro. «Per questo il funzionamento degli URC e delle casse di disoccupazione non è una questione burocratica. Riguarda la vita delle persone e delle loro famiglie».
Dal rapporto con i consulenti al pagamento delle indennità
Il questionario prende in esame le diverse tappe del percorso di una persona in cerca d'impiego: dall'iscrizione all'URC ai colloqui con i consulenti, passando per le proposte di lavoro, i corsi di formazione e i programmi di reinserimento professionale.
Una parte dell'indagine riguarda anche i servizi digitali e le procedure amministrative. Particolare attenzione viene riservata alle casse di disoccupazione, con domande sulla chiarezza delle comunicazioni, sui tempi di trattamento delle pratiche e sulla regolarità dei versamenti.
Il Movimento precisa di voler raccogliere sia le esperienze positive sia quelle negative, per individuare non soltanto le criticità, ma anche gli aspetti dei servizi che funzionano e che meritano di essere mantenuti.
Un questionario ispirato all'indagine federale
Per elaborare le domande, Avanti con Ticino&Lavoro si è ispirato al questionario utilizzato nel 2025 dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che aveva coinvolto circa 38'000 persone in cerca d'impiego in tutta la Svizzera.
Secondo quanto comunicato dal Movimento, la SECO è stata informata preventivamente dell'iniziativa e ha confermato che l'utilizzo del proprio questionario come riferimento tematico non presenta difficoltà, a condizione che l'indagine rimanga autonoma e che non vengano effettuati confronti diretti con i risultati ufficiali.
Il sondaggio ticinese presenta infatti caratteristiche differenti rispetto a quello federale: la partecipazione è volontaria, avviene online ed è aperta anche a chi ha terminato il proprio rapporto con gli URC negli ultimi cinque anni. I risultati saranno quindi presentati come esperienze e valutazioni delle persone che avranno scelto di rispondere, senza pretendere di rappresentare necessariamente l'insieme degli utenti.
Un impegno iniziato nel 2015
Non è la prima volta che Ticino&Lavoro interpella direttamente gli utenti dei servizi di collocamento. Già nel 2015 l'associazione aveva promosso un sondaggio al quale avevano partecipato 948 persone. Le proposte di miglioramento emerse erano poi confluite in una mozione dell'8 giugno dello stesso anno, che chiedeva una riforma degli Uffici regionali di collocamento.
Una seconda indagine, condotta nel 2018, aveva invece evidenziato una forte insoddisfazione tra i partecipanti.
L'attività è proseguita anche sul fronte politico. Nel 2024 Avanti con Ticino&Lavoro ha presentato nuove mozioni per migliorare i servizi di collocamento, rafforzare il reinserimento professionale e favorire l'incontro tra le persone in cerca d'impiego e le aziende.
«Non cerchiamo conferme alle nostre idee»
Con la nuova consultazione, il Movimento intende verificare come vengono percepiti oggi i servizi e raccogliere elementi utili per valutare l'efficacia degli interventi proposti negli anni.
«Vogliamo capire se gli URC propongono impieghi adatti alle competenze delle persone, se i corsi di formazione sono davvero utili e se le casse versano puntualmente le indennità», spiega Mirante. «Non cerchiamo conferme alle nostre idee: vogliamo raccogliere dati per capire che cosa funziona e dove occorre intervenire».
La deputata ribadisce che il criterio principale deve essere l'effettiva utilità dei servizi per chi si trova senza lavoro: «Alla fine, quello che conta è sapere se questi servizi aiutano davvero le persone. E se non lo fanno, capire che cosa bisogna cambiare».
I risultati del sondaggio saranno resi pubblici e trasmessi alle autorità cantonali, accompagnati dalle informazioni sul numero di risposte raccolte, sul periodo di rilevazione e sulle modalità di svolgimento dell'indagine. Le eventuali criticità emerse potranno contribuire alla valutazione delle proposte già depositate e, se necessario, alla presentazione di nuovi interventi in Gran Consiglio.