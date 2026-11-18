Il sondaggio ticinese presenta infatti caratteristiche differenti rispetto a quello federale: la partecipazione è volontaria, avviene online ed è aperta anche a chi ha terminato il proprio rapporto con gli URC negli ultimi cinque anni. I risultati saranno quindi presentati come esperienze e valutazioni delle persone che avranno scelto di rispondere, senza pretendere di rappresentare necessariamente l'insieme degli utenti.