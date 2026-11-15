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Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video

Il percorso di Rosario Accardo, 55enne napoletano: «A un certo punto la mia vita sembrava finita». La svolta con le campane tibetane.
Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
Davide Giordano tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
Il percorso di Rosario Accardo, 55enne napoletano: «A un certo punto la mia vita sembrava finita». La svolta con le campane tibetane.

PREONZO (BELLINZONA) - «A un certo punto la mia vita sembrava finita. Altri non ce l'avrebbero fatta a superare momenti così forti penso». Rosario Accardo è un 55enne napoletano che abita a Preonzo dal 2011. È da qui che è ripartito il suo cammino dopo una lunga serie di disavventure che l'hanno messo a durissima prova.

Oggi la sua missione è chiara: fare stare meglio gli altri. Lo fa con le campane tibetane. Uno strumento che per molti è ancora sconosciuto. «Mi dedico a persone con disabilità, oppure a gente confrontata con forte stress».

Zen al massimo
Dici Napoli e pensi alla caciara. Al trambusto. E invece ti ritrovi di fronti un tipo zen, che parla con toni pacati e non alza mai la voce. Nemmeno quando parla dei suoi tonfi.

«Nel 2008 l'azienda per cui lavoravo in Italia, nella zona di Verbania, mi ha licenziato dopo anni. Avevo appena comprato casa. Poi ho cercato di mettermi in proprio nel ramo commerciale. Ma è arrivata la crisi economica. Mi sono sentito con l'acqua alla gola».

Sfortuna canaglia
Nemmeno lo spostamento ad Amburgo, in Germania, con la compagna dell'epoca porterà serenità nella quotidianità di Rosario. «A un certo punto ci sono stati problemi grossi di coppia. Tutto è finito. E pensate che con quella donna ho un figlio a cui tengo tantissimo e che posso vedere solo un paio di volte all'anno».

Momenti di immensa sofferenza che paradossalmente hanno rafforzato Rosario. «Oggi mi rendo conto che quelle tappe sono state indispensabili».

Non è un guaritore
A scanso di equivoci, Rosario non è un guaritore. E nemmeno pensa di esserlo. La "guarigione" di cui parla nel video semmai è spirituale. Una specie di riconnessione col proprio corpo, con la propria mente.

«Sono semplicemente una persona che prova a fare stare meglio gli altri. Ho avuto davvero esperienze impegnative. Ci sono stati attimi in cui mi sentivo come se mi fosse caduto il mondo addosso. Oggi lavoro in un istituto per disabili. Mi occupo in particolare di disabilità psichiatrica. Le campane tibetane rappresentano un'attività collaterale, accessoria».

Frequenze. Vibrazioni. Suoni che avvolgono l'anima. «La campana tibetana è nata 3'000 anni fa. Proprio come strumento di "guarigione" sia fisica sia emozionale. Le vibrazioni vanno a connettersi con i liquidi del nostro corpo e ti riportano un senso di equilibrio».

Infine l'ennesima presa di coscienza. «La vita è fatta di alti e bassi. Non si rinnega nulla. I problemi che ho vissuto e ho attraversato mi hanno aiutato a essere la persona che sono oggi».

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