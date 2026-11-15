Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video

Zen al massimo

Dici Napoli e pensi alla caciara. Al trambusto. E invece ti ritrovi di fronti un tipo zen, che parla con toni pacati e non alza mai la voce. Nemmeno quando parla dei suoi tonfi.

«Nel 2008 l'azienda per cui lavoravo in Italia, nella zona di Verbania, mi ha licenziato dopo anni. Avevo appena comprato casa. Poi ho cercato di mettermi in proprio nel ramo commerciale. Ma è arrivata la crisi economica. Mi sono sentito con l'acqua alla gola».