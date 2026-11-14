Riapre il centro d'asilo di via Motta: «Chi garantisce la sicurezza?»

La riapertura dopo l'incendio di Zurigo

La riattivazione della struttura sarebbe legata principalmente all'incendio scoppiato il 9 novembre nel Centro federale d'asilo di Zurigo, oltre che all'andamento degli arrivi. Per il rogo, la cui origine dolosa non è esclusa, sono stati arrestati un tunisino di 22 anni e un algerino di 24. Le responsabilità sono ancora da accertare.