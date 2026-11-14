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Riapre il centro d'asilo di via Motta: «Chi garantisce la sicurezza?»

Un'interrogazione di Stefano Tonini chiede al Consiglio di Stato quali sono le misure previste e le garanzie ricevute dalla Confederazione
Riapre il centro d'asilo di via Motta: «Chi garantisce la sicurezza?»
Ti-Press
di Cronaca Ticino
Riapre il centro d'asilo di via Motta: «Chi garantisce la sicurezza?»
Un'interrogazione di Stefano Tonini chiede al Consiglio di Stato quali sono le misure previste e le garanzie ricevute dalla Confederazione

CHIASSO / BELLINZONA - La riapertura del Centro federale d'asilo di via Motta a Chiasso, prevista per lunedì 16 novembre, solleva interrogativi sulla sicurezza del Mendrisiotto. A chiedere chiarimenti interrogando il Consiglio di Stato è il deputato della Lega dei Ticinesi Stefano Tonini, che vuole conoscere le garanzie ottenute dalla Confederazione, le misure di prevenzione previste e chi sosterrà gli eventuali costi supplementari.

La riapertura dopo l'incendio di Zurigo
La riattivazione della struttura sarebbe legata principalmente all'incendio scoppiato il 9 novembre nel Centro federale d'asilo di Zurigo, oltre che all'andamento degli arrivi. Per il rogo, la cui origine dolosa non è esclusa, sono stati arrestati un tunisino di 22 anni e un algerino di 24. Le responsabilità sono ancora da accertare.

Tonini richiama anche alcuni episodi avvenuti nel Mendrisiotto: l'incendio del 2022 nel centro di Chiasso, per il quale un richiedente l'asilo algerino è stato rinviato a giudizio, i quattro arresti del maggio 2023 per sospetti furti nei veicoli e il caso dello scooter rubato a Balerna lo scorso settembre. Cita inoltre il recente arresto di un trentenne marocchino residente in Italia, sospettato di furti nelle auto, distinguendo la criminalità transfrontaliera dai reati riconducibili agli ospiti dei centri federali.

Meno interventi dopo la chiusura
Un dato, secondo il deputato, merita particolare attenzione. In base alle cifre del Municipio di Chiasso riportate dalla stampa, tra il 15 giugno e il 28 agosto gli interventi della Polizia comunale riferiti a persone alloggiate nei centri federali sono diminuiti da 62 nel 2025 a 28 nel 2026, dopo la chiusura temporanea della struttura di via Motta.

Tonini riconosce che il dato non dimostra un rapporto di causa ed effetto, ma ritiene indispensabile valutare i rischi prima della riapertura. Chiede quindi quali misure di sicurezza saranno operative fin dal primo giorno, quanti richiedenti l'asilo verranno accolti e per quanto tempo resterà attiva la struttura.

Reati, recidiva e allontanamenti
L'interrogazione chiede inoltre un quadro dettagliato dei reati commessi dal 2022 nel Mendrisiotto da persone ospitate nei centri federali, distinguendo imputati, recidivi e condanne. Il deputato sollecita dati anche sulle nazionalità e sulla posizione di soggiorno, chiedendo di separare le statistiche relative ai richiedenti l'asilo da quelle sulla criminalità transfrontaliera.

Tra le questioni sollevate figurano la gestione delle persone con comportamenti violenti, la prevenzione degli incendi dolosi e l'effettiva esecuzione degli allontanamenti. Tonini vuole sapere quante persone con una decisione definitiva di allontanamento abbiano effettivamente lasciato il Paese negli ultimi tre anni.

Chi paga per la sicurezza?
Un altro punto riguarda le risorse. Il deputato domanda quanti agenti supplementari saranno impiegati e se la Confederazione coprirà i maggiori costi, evitando che ricadano sui Comuni. Chiede anche un meccanismo di risarcimento per le vittime di danni provocati da ospiti insolventi dei centri.

Infine, Tonini vuole sapere se il Governo sia disposto a chiedere una riduzione dell'occupazione o una diversa distribuzione dei richiedenti l'asilo qualora la sicurezza peggiorasse. «Il Mendrisiotto non può essere chiamato ad accogliere nuove pressioni e poi lasciato solo a gestirne le conseguenze. Prima di aumentare i posti, occorre garantire sicurezza, controllo e conseguenze effettive per chi viola la legge».

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