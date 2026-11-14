Capire il senso della vita, "contabilizzando" la morte
Umorismo nero e profonde riflessioni in "Cherubs" di Anna Pieri Zuercher e Pietro Zuercher, in programma a Castellinaria
Umorismo nero e profonde riflessioni in "Cherubs" di Anna Pieri Zuercher e Pietro Zuercher, in programma a Castellinaria
BELLINZONA - Può capitare che si perda la fiducia nel proprio datore di lavoro, se ci si sente traditi. Anche se questo datore di lavoro è... il Creatore. «In origine, Dio creò il cielo e la terra, e da allora il bastardo non ha più sollevato un dito».
Inizia così "Cherubs", il cortometraggio che Anna Pieri Zuercher e Pietro Zuercher propongono sabato 14 novembre alle 17 al Mercato Coperto di Giubiasco nell'ambito di Castellinaria. La proiezione avverrà alla presenza del co-regista, Pietro Zuercher. I protagonisti sono Gottlieb e Montmartre, due angeli esiliati sulla Terra e condannati a un compito decisamente ingrato: documentare ogni suicidio umano. Per l'eternità. «E un giorno».
Il più anziano dei due, tra gli architetti della Creazione, è stato scacciato per essersi rifiutato di eseguire il Diluvio Universale. Dopo questo lunghissimo esilio è profondamente amareggiato e commenta con cinismo che Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, non vuole giustamente specchiarsi in una creazione così imperfetta. La sua giovane neo-assistente spera invece di poter riguadagnare il Paradiso.
Per Gottlieb l'assistere all'ultimo istante di una vita è ormai diventato un gesto abituale, burocratico. Tanto da farlo comodamente seduto su una seggiola da campeggio, gustando un biscotto. Per Montmartre, invece, è un "battesimo della morte" sconvolgente.
La sceneggiatura di Toby McShane gioca efficacemente tra umorismo nero e riflessioni filosofiche sul senso dell'esistenza, sulla fede in un'entità superiore e sul dolore. "Cherubs" si avvale di un ottimo Richard Sammel (lo ricorderete sicuramente in "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino"), capace di disegnare sul suo splendido volto solcato dalle rughe sia la disillusione che una profonda e insospettabile empatia. Il ruolo della neofita è invece affidato a Martha Benedict.
Pietro Zuercher, che cura la fotografia (è, lo ricordiamo, un'eccellenza in questo settore e collaboratore storico dei cineasti ticinesi Erik Bernasconi e Niccolò Castelli), disegna l'ambientazione in un luogo marginale, grigio e desolato, di un'altrettanto grigia Zurigo. "Cherubs" è un'opera dominata dalle parole, con pochissimi avvenimenti ma che lasciano il segno. Breve, ma capace di far riflettere. Un piccolo gioiellino del cinema svizzero, prodotto da Cinédokké, ORISONO, 1291 Productions e RSI.