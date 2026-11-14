Capire il senso della vita, "contabilizzando" la morte

Pietro Zuercher, che cura la fotografia (è, lo ricordiamo, un'eccellenza in questo settore e collaboratore storico dei cineasti ticinesi Erik Bernasconi e Niccolò Castelli), disegna l'ambientazione in un luogo marginale, grigio e desolato, di un'altrettanto grigia Zurigo. "Cherubs" è un'opera dominata dalle parole, con pochissimi avvenimenti ma che lasciano il segno. Breve, ma capace di far riflettere. Un piccolo gioiellino del cinema svizzero, prodotto da Cinédokké, ORISONO, 1291 Productions e RSI.