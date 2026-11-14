Castellinaria ai nastri di partenza

Alle 17 doppio appuntamento: il cortometraggio svizzero "Cherubs" di Anna Pieri Zuercher e Pietro Zuercher (2025, 12'40''). È una commedia nera su due angeli esiliati, condannati a documentare ogni suicidio umano per l’eternità. Il più anziano, un tempo serafino di alto rango, ha perso ogni fede in Dio dopo essersi rifiutato di eseguire il Diluvio Universale, ed è ormai cinico e amareggiato. Il più giovane, cacciato dal Paradiso per una colpa minore, continua invece a sognare di potervi fare ritorno. Mentre vagano tra le macerie della disperazione umana, i due si interrogano sul dolore, sulla fede e sul senso stesso dell’esistenza, in un continuo alternarsi di umorismo nero e profonde riflessioni.

Subito dopo "Brianza" di Simone Catania, film svizzero-italiano del 2026 della durata di 115 minuti. Nel 2009, mentre la crisi economica mette in ginocchio l’Italia, Giorgio Farina, erede di una storica armeria in Brianza, rischia di perdere tutto dopo aver investito una fortuna nell’apertura di una boutique di lusso in Svizzera. Schiacciato dai debiti e ossessionato dal bisogno di salvare la propria reputazione, si lascia coinvolgere da Alberto Fumagalli, un eccentrico uomo d’affari che gli propone una soluzione tanto allettante quanto rischiosa. Quella che sembra una scorciatoia per uscire dai guai si trasforma presto in una spirale di segreti e compromessi, in cui il confine tra rispettabilità e disonestà diventa sempre più sottile. Ispirato a un fatto di cronaca, il film racconta con ironia nera come il culto del successo e delle apparenze possa spingere una persona comune oltre ogni limite. In collaborazione con Ticino Film Commission