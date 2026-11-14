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BELLINZONA

Castellinaria ai nastri di partenza

Il programma del primo fine settimana di programmazione del Festival del cinema giovane a Bellinzona
Castellinaria ai nastri di partenza
IMAGO / Landmark Media
"I Swear".
Fonte Castellinaria
elaborata da Fabio CaironiGiornalista
Castellinaria ai nastri di partenza
Il programma del primo fine settimana di programmazione del Festival del cinema giovane a Bellinzona

BELLINZONA - Castellinaria, Festival del cinema giovane, entra nel vivo con il fine settimana del 14 e 15 novembre al Mercato Coperto di Giubiasco, sede delle proiezioni di una rassegna che prosegue fino a sabato 21 novembre.

Sabato 14 novembre
Si comincia alle 14.30 con "Cercatori d'angeli" di Leopoldo Pescatore, coproduzione italo-svizzera del 2026 di 102 minuti. Bianca, giovane ribelle e idealista di Lugano, viene mandata a trascorrere l’estate da suo zio Fausto a Bolzano. La convivenza iniziale è difficile, ma l’incontro con la comunità di emarginati e volontari gestita dallo zio porterà Bianca a vivere amicizie inattese e a osservare la realtà da nuove prospettive, trasformando la propria frustrazione in una lotta più ampia per la giustizia sociale, i diritti umani e la responsabilità ambientale.

Alle 17 doppio appuntamento: il cortometraggio svizzero "Cherubs" di Anna Pieri Zuercher e Pietro Zuercher (2025, 12'40''). È una commedia nera su due angeli esiliati, condannati a documentare ogni suicidio umano per l’eternità. Il più anziano, un tempo serafino di alto rango, ha perso ogni fede in Dio dopo essersi rifiutato di eseguire il Diluvio Universale, ed è ormai cinico e amareggiato. Il più giovane, cacciato dal Paradiso per una colpa minore, continua invece a sognare di potervi fare ritorno. Mentre vagano tra le macerie della disperazione umana, i due si interrogano sul dolore, sulla fede e sul senso stesso dell’esistenza, in un continuo alternarsi di umorismo nero e profonde riflessioni.  

Subito dopo "Brianza" di Simone Catania, film svizzero-italiano del 2026 della durata di 115 minuti. Nel 2009, mentre la crisi economica mette in ginocchio l’Italia, Giorgio Farina, erede di una storica armeria in Brianza, rischia di perdere tutto dopo aver investito una fortuna nell’apertura di una boutique di lusso in Svizzera. Schiacciato dai debiti e ossessionato dal bisogno di salvare la propria reputazione, si lascia coinvolgere da Alberto Fumagalli, un eccentrico uomo d’affari che gli propone una soluzione tanto allettante quanto rischiosa. Quella che sembra una scorciatoia per uscire dai guai si trasforma presto in una spirale di segreti e compromessi, in cui il confine tra rispettabilità e disonestà diventa sempre più sottile. Ispirato a un fatto di cronaca, il film racconta con ironia nera come il culto del successo e delle apparenze possa spingere una persona comune oltre ogni limite. In collaborazione con Ticino Film Commission

BELLINZONA
C'era una volta il West. Anzi no, la Brianza

La serata si chiude alle 20.30 con "Soap Fever" di Inka Achté, produzione finlandese-svedese del 2026 di 78 minuti. Negli anni Novanta, mentre la Finlandia attraversa una profonda crisi economica dopo il crollo dell’Unione Sovietica, una soap opera americana diventa una sorprendente fonte di conforto collettivo. Beautiful, con i suoi personaggi glamour e le intricate vicende sentimentali, conquista milioni di spettatori, offrendo una via di fuga da una realtà segnata dalla disoccupazione e dall’incertezza. L’arrivo in Finlandia degli attori della serie scatena un entusiasmo senza precedenti, trasformando centri commerciali, traghetti e stadi in luoghi di incontro per fan appassionati. Attraverso filmati d’archivio, interviste, riviste, animazioni e ricordi personali, la regista Inka Achté ripercorre questo fenomeno culturale e torna anche sulla propria infanzia durante gli anni della recessione.

Domenica 15 novembre
Il programma si apre alle 11 con l'Apericorto, una selezione di cortometraggi per varie età.

Alle 14 tocca a "Camp d'été" di Mateo Ybarra (Svizzera-Francia, 2025, 78 minuti). Nel caldo soffocante dell’estate, nel cuore delle montagne svizzere, migliaia di giovani scout si riuniscono per partecipare a un campo storico. Luogo di avventure, scoperte e piccole ribellioni, è uno spazio in cui, per qualche giorno, ognuno cresce al proprio ritmo. Tra bagni sorvegliati e fuochi proibiti, i ragazzi si confrontano con le regole della vita collettiva, assaporando al tempo stesso i brividi della libertà. In collaborazione con Scoutismo Ticino.

Alle 16 è in calendario "FACE ADDICT" di Edo Bertoglio, film svizzero-italiano del 2005 di 102 minuti. Ripercorre, attraverso i ricordi del regista Edo Bertoglio, l’esperienza unica e irripetibile della scena artistica del Downtown di New York, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. Insieme ai compagni di quella stagione, Bertoglio torna su un periodo di straordinaria creatività, che vide emergere figure come Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Jim Jarmusch, Deborah Harry e John Lurie. Un viaggio nella memoria, tra passioni, ispirazione e momenti difficili, alla riscoperta di una comunità artistica che ha lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea. In collaborazione con le Giornate Cinematografiche di Soletta e con la Cinémathèque suisse  

Alle 18 la sala ospita il corto portoghese "Soap in your hands" di Marco Santos (2026, 2 minuti). L'autopsia di un secolo stagnante. Frammenti d’archivio e immagini tremolanti di propaganda si compongono in un collage ritmico in cui la Guerra fredda persiste come atmosfera.

Quindi "I Swear" del britannico Kirk Jones (2025, 121 minuti). Negli anni Ottanta, John Davidson cresce con la sindrome di Tourette, una patologia ancora ampiamente sconosciuta. Tra incomprensione, stigmatizzazione e determinazione, il suo percorso, inizialmente costellato di ostacoli, si trasforma in una battaglia per essere riconosciuto per ciò che è, al di là dei pregiudizi.  

Chiusura alle 20.30 con "The burial of the black cat" dell'iraniana Maryam Esmaeili (2026, 15 minuti). Una bambina di 11 anni ritrova la sorella, che ha intrapreso un percorso di transizione e ora è suo fratello. In difficoltà nell’accettare il cambiamento, gli chiede di ricreare alcune scene della loro infanzia, nella speranza di ricucire il loro legame.

Infine "Des Preuves d'amour" di Alice Douard, film francese del 2025 di 97 minuti. Céline aspetta l’arrivo del suo primo figlio, ma non è lei a essere incinta. Tra tre mesi sarà Nadia, sua moglie, a dare alla luce la loro bambina. Siamo nel 2014 e la Francia ha appena approvato la legge che consente alle coppie dello stesso sesso di sposarsi. Céline si prepara a diventare genitore in un ruolo che ancora non le viene riconosciuto, mentre si destreggia tra gli sconvolgimenti di una gravidanza e le assurdità burocratiche. In collaborazione con Imbarco Immediato.

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