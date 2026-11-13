È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
Una donna spagnola, ricercata per esercizio illegale della medicina, è riuscita a farsi assumere da quattro datori di lavoro in Svizzera.
NEUCHÂTEL - Figura dallo scorso agosto nella lista delle persone più ricercate d’Europa, ma vive liberamente nel canton Neuchâtel. Linda*, una spagnola perseguita nel suo paese per aver esercitato illegalmente la medicina, è riuscita a farsi assumere da quattro datori di lavoro svizzeri tra il 2023 e il 2024, a Losanna, Berna, Basilea e presso la Rete sanitaria di Neuchâtel.
Secondo un’inchiesta di Arcinfo, si presentava come farmacista diplomata, ma il suo titolo era falsificato e non era mai stato riconosciuto in Svizzera. Nonostante le due condanne per falsità in titoli pronunciate nei suoi confronti dalla giustizia elvetica, la donna non è stata arrestata in vista di un’eventuale estradizione. Le ragioni di questa mancata misura restano sconosciute.
L’inchiesta rivela che diversi datori di lavoro, confrontati con la penuria di farmacisti, hanno firmato contratti senza attendere il riconoscimento obbligatorio del diploma da parte della Confederazione.
La rete sanitaria di Neuchâtel ammette di aver fatto ricorso a questa pratica eccezionale, assicurando tuttavia che Linda non ha mai operato da sola. L’istituto sostiene di aver scoperto i suoi precedenti giudiziari solo grazie alle domande dei giornalisti e di aver successivamente trasmesso il dossier al Ministero pubblico.
Sebbene le autorità di entrambi i Paesi sappiano dove si trova, la donna resta in libertà. La sua presenza nella lista di Europol, infatti, non implica necessariamente l’esistenza di un mandato d’arresto internazionale. Nel frattempo, diverse farmacie svizzere si sono scambiate informazioni sul caso e prestano ora maggiore attenzione alle candidature ricevute.
*nome noto alla redazione
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