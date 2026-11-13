È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

Secondo un’inchiesta di Arcinfo, si presentava come farmacista diplomata, ma il suo titolo era falsificato e non era mai stato riconosciuto in Svizzera. Nonostante le due condanne per falsità in titoli pronunciate nei suoi confronti dalla giustizia elvetica, la donna non è stata arrestata in vista di un’eventuale estradizione. Le ragioni di questa mancata misura restano sconosciute.