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Just Eat, la protesta si allarga: sciopero anche a San Gallo

Nel mirino i 373 licenziamenti annunciati dall'azienda. Unia denuncia il rischio di falso lavoro autonomo e chiede un intervento delle autorità.
Just Eat, la protesta si allarga: sciopero anche a San Gallo
IMAGO / ANP
Fonte Ats
di Redazione
Just Eat, la protesta si allarga: sciopero anche a San Gallo
Nel mirino i 373 licenziamenti annunciati dall'azienda. Unia denuncia il rischio di falso lavoro autonomo e chiede un intervento delle autorità.

SAN GALLO - Non si fermano le proteste contro Just Eat nelle città svizzere. Dopo le mobilitazioni a Zurigo e Berna, oggi è stato il turno di San Gallo, dove i corrieri della società di consegna a domicilio hanno scioperato per chiedere la revoca dei licenziamenti annunciati a inizio settimana.

SVIZZERA
Just Eat cambia modello: tagliati 373 posti di lavoro

Just Eat ha infatti comunicato il taglio di 373 posti di lavoro, nell'ambito di una riorganizzazione che prevede un maggiore ricorso a corrieri indipendenti e partner esterni. Una decisione che ha provocato la reazione dei lavoratori e del sindacato Unia, che contesta il nuovo modello occupazionale.

«Il previsto passaggio a un modello illegale di falso lavoro autonomo è inaccettabile», denuncia Unia in un comunicato. Secondo il sindacato, anche nel caso di Just Eat non vi sarebbero elementi tali da dimostrare un'effettiva autonomia professionale dei fattorini.

Unia rivolge inoltre un appello urgente alle autorità cantonali e alla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), accusandole di aver tollerato troppo a lungo il cosiddetto «modello Uber», caratterizzato, secondo il sindacato, da rapporti di lavoro formalmente autonomi ma sostanzialmente dipendenti. «La situazione giuridica è chiara: le aziende non possono decidere autonomamente quale status debbano avere i lavoratori in relazione ai contributi sociali», sottolinea l'organizzazione.

A sostegno della propria posizione, Unia richiama il caso dei corrieri di Uber Eats, per i quali le casse di compensazione competenti e, da ultimo, il Tribunale federale hanno stabilito lo status di lavoratori dipendenti.

Il sindacato chiede quindi un intervento deciso delle istituzioni: «È ora necessaria una dichiarazione chiara da parte delle autorità, affinché i modelli occupazionali illegali non vengano più tollerati, bensì sanzionati».

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