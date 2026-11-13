Il SIC cambia volto: nuova direzione e struttura più snella

Il 53enne Pascal Porchet, già alla guida dell'Ufficio degli affari militari e della protezione civile dei Grigioni e capo dello Stato maggiore cantonale di condotta, è stato nominato dal Consiglio federale direttore supplente del SIC e responsabile del settore Governance. L'area Operazioni sarà invece affidata congiuntamente a Roger Thommen, 54 anni, e Christian Sigrist, 50 anni. Entrambi vantano una lunga esperienza nel servizio di intelligence, dove lavorano rispettivamente dal 2011 e dal 2008. Già responsabili insieme di una divisione del settore Ricerca tra il 2021 e il 2024, attualmente codirigono il settore Prevenzione.

Il settore Risorse e sicurezza passerà sotto la responsabilità di Christian Strehler, 41 anni, in servizio al SIC dal 2013 e attualmente vicecapo del settore Mission Support & Innovation. Emre Ertan, vicedirettore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) dal 2019, assumerà invece la guida dell'area Sistemi di polizia e identificazione.