Il SIC cambia volto: nuova direzione e struttura più snella
Serge Bavaud presenta la riorganizzazione dell'intelligence svizzera: quattro settori invece di sei. «Decisioni più rapide e responsabilità più chiare»
BERNA - Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha completato la sua riorganizzazione. Il direttore Serge Bavaud ha presentato oggi ai media la nuova struttura, che prevede quattro settori direttivi al posto dei sei precedenti. Al suo fianco ci saranno Pascal Porchet, Roger Thommen, Christian Sigrist, Christian Strehler ed Emre Ertan. Nell'ambito della riorganizzazione, tutte le posizioni dirigenziali sono state messe a concorso.
«Quattro divisioni significano percorsi decisionali più brevi e responsabilità più chiare. E più tempo da dedicare al lavoro di intelligence», ha spiegato Bavaud. L'obiettivo è utilizzare le risorse in maniera più mirata ed economica. Nella scelta dei nuovi dirigenti, il responsabile del SIC ha valutato non soltanto le competenze professionali, ma anche la capacità di collaborare e completarsi a vicenda. «Sono convinto di esserci riuscito con questa squadra», ha dichiarato, esprimendo tuttavia rammarico per l'assenza di donne nella nuova direzione.
Il 53enne Pascal Porchet, già alla guida dell'Ufficio degli affari militari e della protezione civile dei Grigioni e capo dello Stato maggiore cantonale di condotta, è stato nominato dal Consiglio federale direttore supplente del SIC e responsabile del settore Governance. L'area Operazioni sarà invece affidata congiuntamente a Roger Thommen, 54 anni, e Christian Sigrist, 50 anni. Entrambi vantano una lunga esperienza nel servizio di intelligence, dove lavorano rispettivamente dal 2011 e dal 2008. Già responsabili insieme di una divisione del settore Ricerca tra il 2021 e il 2024, attualmente codirigono il settore Prevenzione.
Il settore Risorse e sicurezza passerà sotto la responsabilità di Christian Strehler, 41 anni, in servizio al SIC dal 2013 e attualmente vicecapo del settore Mission Support & Innovation. Emre Ertan, vicedirettore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) dal 2019, assumerà invece la guida dell'area Sistemi di polizia e identificazione.
«Una nuova struttura da sola non è sufficiente», ha riconosciuto Bavaud, precisando che il lavoro prosegue sul fronte dell'ottimizzazione dei processi e del miglioramento della collaborazione interna. È stata inoltre avviata una nuova indagine sulla soddisfazione del personale a livello federale, i cui risultati saranno presentati nel primo trimestre del 2027. Il direttore, in carica da un anno, ha ricordato anche i sondaggi condotti presso i partner cantonali e federali. «La situazione è migliorata», ha assicurato, facendo riferimento al clima di insoddisfazione che aveva preceduto la partenza del suo predecessore, Christian Dussey.
Sul fronte della sicurezza nazionale, Bavaud ha ribadito il ruolo centrale del SIC nella protezione della Svizzera, sottolineando di godere del sostegno del consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa. Nessuna risposta, invece, alle domande dei giornalisti sulla situazione della sicurezza in Svizzera e sugli allarmi registrati negli ultimi giorni in Europa. La portavoce del servizio ha rinviato alla documentazione disponibile sul sito ufficiale del SIC.