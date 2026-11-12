«Se il problema era già noto, è probabile che si vada verso il forfait»

A suo avviso, da che parte penderà l'ago della bilancia? «Non ero presente a Zugo, ma mi è stato riferito che c'erano pozze d'acqua un po' dappertutto, anche nei corridoi e negli spogliatoi, già molto prima della partita. La sfortuna dello Zugo è che ieri pioveva, altrimenti non sarebbe successo nulla. Quanto accaduto ha però dimostrato che il tetto non era a posto. Dunque, se il problema era già noto, è molto probabile che si vada verso il forfait. Se invece l'evento si è verificato in modo inaspettato, la partita verrà rigiocata. È una valutazione sicuramente delicata».

Dunque, come ha sottolineato, il fatto che anche l'Ambrì sia d'accordo nel rigiocare non peserà sulla decisione del giudice unico? «Assolutamente no. Il regolamento stabilisce che a decidere debba essere il giudice unico, anche se entrambe le squadre vogliono rigiocare. Lo Zugo, eventualmente, qualora si optasse per la vittoria a tavolino dell'HCAP, potrà inoltrare ricorso. Da parte sua, l'Ambrì accetterà invece qualsiasi decisione verrà presa».