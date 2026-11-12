«Se il problema era già noto, è probabile che si vada verso il forfait»
Brenno Canevascini si è espresso dopo quanto accaduto ieri a Zugo: «Valutazione delicata, il fatto che l'Ambrì sia d'accordo di rigiocare non conta nella decisione del giudice unico»
Brenno Canevascini si è espresso dopo quanto accaduto ieri a Zugo: «Valutazione delicata, il fatto che l'Ambrì sia d'accordo di rigiocare non conta nella decisione del giudice unico»
AMBRÌ - Cosa succederà ora? Vittoria a tavolino per l'Ambrì o partita da rigiocare? È la domanda che si sono posti ieri sera molti tifosi biancoblù dopo l'interruzione della sfida di Zugo. A fermare l'incontro sono state alcune importanti infiltrazioni d'acqua nell'appena rinnovata OYM Hall, che hanno reso impraticabile il ghiaccio. Dopo varie consultazioni, gli arbitri dell'incontro si sono visti costretti a mandare tutti a casa, squadre e tifosi, dopo nemmeno dieci minuti di gioco. La decisione in merito all'accaduto è attesa a breve.
«A determinare se la partita verrà rigiocata o se sarà assegnata la vittoria a tavolino all'Ambrì è l'imprevedibilità dell'evento - ci ha spiegato l'avvocato Brenno Canevascini -. Se l'evento si verifica in modo inaspettato, si rigioca da zero. Altrimenti no. È questo il punto su cui dovrà pronunciarsi il giudice unico. Non spetta infatti ai club decidere, nemmeno se entrambi fossero d'accordo nel voler disputare l'incontro, malgrado fra le società ci sia comunque un principio di etica sportiva. Ad ogni modo, la decisione spetta esclusivamente al giudice unico della SIHF, che si esprimerà sul caso tra oggi pomeriggio e domani».
A suo avviso, da che parte penderà l'ago della bilancia? «Non ero presente a Zugo, ma mi è stato riferito che c'erano pozze d'acqua un po' dappertutto, anche nei corridoi e negli spogliatoi, già molto prima della partita. La sfortuna dello Zugo è che ieri pioveva, altrimenti non sarebbe successo nulla. Quanto accaduto ha però dimostrato che il tetto non era a posto. Dunque, se il problema era già noto, è molto probabile che si vada verso il forfait. Se invece l'evento si è verificato in modo inaspettato, la partita verrà rigiocata. È una valutazione sicuramente delicata».
Dunque, come ha sottolineato, il fatto che anche l'Ambrì sia d'accordo nel rigiocare non peserà sulla decisione del giudice unico? «Assolutamente no. Il regolamento stabilisce che a decidere debba essere il giudice unico, anche se entrambe le squadre vogliono rigiocare. Lo Zugo, eventualmente, qualora si optasse per la vittoria a tavolino dell'HCAP, potrà inoltrare ricorso. Da parte sua, l'Ambrì accetterà invece qualsiasi decisione verrà presa».