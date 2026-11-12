Aperta la vendita per quattro partite alla Cornèr Arena
La partita del 24 novembre sarà dedicata alla sensibilizzazione nei confronti della violenza sulle donne
L’Hockey Club Lugano comunica che a partire dalle ore 12.00 di oggi, giovedì 12 novembre 2026, è aperta la vendita per le seguenti partite casalinghe della Regular Season 2026/27:
- martedì 24 novembre 2026, ore 19.45: Lugano-Bienne
- venerdì 27 novembre 2026, ore 19.45: Lugano-Friborgo
- domenica 6 dicembre 2026, ore 15.45: Lugano-Kloten
- venerdì 18 dicembre 2026: ore 19.45: Lugano-Zugo
La partita di martedì 24 novembre 2026 contro il Bienne è dedicata alla sensibilizzazione nei confronti della violenza sulle donne. Per l’occasione tutte le donne avranno la possibilità di acquistare tramite gli abituali canali di vendita un biglietto gratuito (esclusa la Tribuna C e le Lounges).
Per la partita del 24 novembre 2026 contro il Bienne è inoltre attiva la promozione Student Night con la possibilità per tutti gli studenti di acquistare, con un codice promozionale visibile unicamente online all’indirizzo hclugano.com/tickets, per soli cinque franchi un biglietto di tribuna (settore N a ovest).
In occasione della partita di San Nicolao (domenica 6 dicembre 2026) in programma nel pomeriggio (inizio alle ore 15.45) e denominata Helsana Family Day, il biglietto per le ragazze e i ragazzi Under 16 sarà invece gratuito.
L’HCL ricorda infine che prosegue con successo la campagna “Il tuo quartiere in pista” che ha l’obiettivo di portare l’hockey su ghiaccio nei quartieri della Città di Lugano. Maggiori informazioni su come ricevere i biglietti in omaggio di partita in partita per gli abitanti dei diversi quartieri su https://www.hclugano.ch/il_tuo_quartiere_pista.asp
I biglietti delle partite alla Cornèr Arena sono acquistabili sul sito hclugano.com/tickets, presso i punti vendita esterni di Ticketcorner visibili al link hclugano.com/punti-vendita oppure negli orari d’apertura presso il Segretariato HCL in Via Maraini 15 A Pregassona, visibili al link hclugano.ch/contatti.php.