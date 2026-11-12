Lettere e moduli incomprensibili. E «i cittadini perdono soldi e opportunità»

È il caso, ad esempio, di chi si avvicina alla pensione e non sa come presentare una richiesta per le prestazioni AVS. Oppure di chi, per la prima volta, si trova a dover sbrigare pratiche amministrative. «Abbiamo incontrato donne che durante il matrimonio non si sono mai occupate di questioni amministrative perché era il marito a gestire tutto», spiega Humbert.