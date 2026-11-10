Il Governo trasloca per un giorno
Incontro con le autorità locali e partecipazione alla storica Fiera di San Martino a Mendrisio per la seduta settimanale del Consiglio di Stato.
MENDRISIO - Il Consiglio di Stato farà tappa a Mendrisio domani, mercoledì 11 novembre, per la sua riunione settimanale. Il Governo ticinese sarà ospite della Città e approfitterà dell'occasione per incontrare le autorità locali e visitare la tradizionale Fiera di San Martino, appuntamento storico del Mendrisiotto le cui origini risalgono al 1684.
La seduta si terrà all'interno del Palazzo amministrativo comunale e sarà preceduta da un incontro con una delegazione del Municipio di Mendrisio.
Al termine dei lavori, i membri del Governo si trasferiranno sui prati di San Martino, dove è in corso la tradizionale Fiera agricola. Il programma prevede un pranzo conviviale nel capannone allestito dalla Gioventù rurale.
Nel primo pomeriggio, il Consiglio di Stato visiterà gli spazi della Fiera e avrà l'occasione di intrattenersi con i presenti. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per il Mendrisiotto, oltre a essere uno degli eventi commerciali più antichi del Cantone.
La visita a Mendrisio si inserisce nella tradizione delle sedute governative fuori dalla sede abituale. Nel corso dello scorso anno politico, il Consiglio di Stato aveva organizzato quattro riunioni extra muros, facendo tappa nei Comuni di Chiasso, Bedretto, Isone e Brissago.
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