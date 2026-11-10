Il Governo trasloca per un giorno

MENDRISIO - Il Consiglio di Stato farà tappa a Mendrisio domani, mercoledì 11 novembre, per la sua riunione settimanale. Il Governo ticinese sarà ospite della Città e approfitterà dell'occasione per incontrare le autorità locali e visitare la tradizionale Fiera di San Martino, appuntamento storico del Mendrisiotto le cui origini risalgono al 1684.