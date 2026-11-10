Nuovo appuntamento con #RiparaLo

La consulenza, gratuita e a cadenza mensile, è proposta dal Comune di Losone. Dopo l'incontro di novembre, il calendario prosegue il 14 dicembre e, nel 2027, l'11 gennaio, il 15 febbraio, il 15 marzo, il 12 aprile, il 10 maggio e il 7 giugno.

#RiparaLo si svolge in contemporanea con "4 chiacchiere e un caffè", l'incontro organizzato dal Gruppo Accoglienza che tutti i lunedì pomeriggio apre le porte a chi vuole trascorrere un momento conviviale chiacchierando, giocando a carte o realizzando piccoli lavoretti manuali.