Nuovo appuntamento con #RiparaLo
lunedì la consulenza gratuita per i piccoli elettrodomestici
LOSONE - Lunedì 16 novembre al Centro La Torre di Losone, dalle 14 alle 16, si tiene il consueto appuntamento mensile del progetto #RiparaLo. Un riparatore esperto, residente nel Comune, sarà a disposizione della popolazione per offrire un primo parere sui piccoli elettrodomestici rotti.
La consulenza, gratuita e a cadenza mensile, è proposta dal Comune di Losone. Dopo l'incontro di novembre, il calendario prosegue il 14 dicembre e, nel 2027, l'11 gennaio, il 15 febbraio, il 15 marzo, il 12 aprile, il 10 maggio e il 7 giugno.
#RiparaLo si svolge in contemporanea con "4 chiacchiere e un caffè", l'incontro organizzato dal Gruppo Accoglienza che tutti i lunedì pomeriggio apre le porte a chi vuole trascorrere un momento conviviale chiacchierando, giocando a carte o realizzando piccoli lavoretti manuali.