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La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

Un 21enne è grave e l'abitazione centrata è ora a rischio crollo. E tutto dopo un inseguimento della polizia nel cuore della notte.
La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
BRK News
Fonte BRK News
elaborata da Redazione
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La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
Un 21enne è grave e l'abitazione centrata è ora a rischio crollo. E tutto dopo un inseguimento della polizia nel cuore della notte.

ANDWIL (SG) - Una folle fuga dalla polizia a velocità eccessiva si è conclusa con un violento schianto contro un'abitazione. È successo nella notte di sabato 7 novembre, ad Andwil, nel canton San Gallo. Un automobilista di 21 anni, al volante di una Mercedes-Benz A 180, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un edificio residenziale, rimanendo gravemente ferito. L'impatto è stato così violento da danneggiare gli elementi portanti della struttura, rendendo la casa inagibile.

La fuga dalla polizia
Secondo la polizia cantonale di San Gallo, tutto è iniziato intorno alle 2.30 a Gossau, quando una Mercedes-Benz ha attirato l'attenzione di una pattuglia. Gli agenti hanno tentato di fermarla per un controllo, ma il conducente ha accelerato bruscamente, dandosi alla fuga in direzione di Andwil.

La pattuglia lo ha inseguito con i lampeggianti blu accesi, intimandogli di fermarsi con l'ordine «Alt, polizia!». Il 21enne ha però proseguito la corsa, commettendo diverse infrazioni al codice della strada.

Intorno alle 2.45, la fuga si è conclusa. Nei pressi di un'officina, il conducente ha prima urtato un'aiuola, poi ha invaso la corsia opposta e colpito alcuni cespugli. La Mercedes ha infine terminato la sua corsa contro un'abitazione in Dorfstrasse, penetrando nell'edificio e rimanendovi incastrata.

Il conducente gravemente ferito
 Il 21enne ha riportato gravi ferite nell'impatto. Dopo aver ricevuto le prime cure dai soccorritori di San Gallo, è stato trasportato in ospedale.

La polizia cantonale ha disposto esami del sangue e delle urine per il conducente. La sua patente di guida è stata inoltre revocata con effetto immediato.

La casa rischia di crollare
Le conseguenze dell'incidente non si sono limitate al ferimento dell'automobilista. La violenza dello schianto ha danneggiato alcuni elementi portanti dell'abitazione, creando una situazione particolarmente delicata per i soccorritori.

I vigili del fuoco della Rete di Sicurezza Regionale di Gossau hanno dovuto affrontare un intervento complesso: prima di recuperare l'automobile, è stato necessario verificare la stabilità dell'edificio.

Come spiegato a BRK News da Pascal Terziyan, vicecomandante della Rete di Sicurezza Regionale di Gossau, è stato chiamato un ingegnere strutturale per valutare le condizioni dell'immobile e garantire la sicurezza dei soccorritori.

Dopo la valutazione tecnica, il comando operativo ha deciso di puntellare la struttura con appositi sostegni. Alle operazioni hanno contribuito anche vigili del fuoco specializzati nel settore edile, tra cui ingegneri e carpentieri.

Sul posto sono intervenuti anche due membri dell'Unità di Primo Intervento Cantonale di San Gallo (KEE), che hanno collaborato alla messa in sicurezza dell'edificio.

Per estrarre la Mercedes è stato necessario smontarla
Particolarmente complicato si è rivelato il recupero della vettura. La Mercedes era rimasta incastrata nell'abitazione e tentare di estrarla direttamente avrebbe rischiato di aggravare i danni, compromettendo ulteriormente la stabilità dell'edificio.

I vigili del fuoco hanno quindi attivato anche il livello di allerta per il soccorso stradale, ricorrendo ad attrezzature pesanti.

Per liberare la vettura è stato necessario smontarla parzialmente. I soccorritori hanno rimosso il tetto della Mercedes per ridurne le dimensioni e consentire a un carro attrezzi di estrarla senza provocare ulteriori danni all'edificio.

Complessivamente sono intervenuti circa 20 vigili del fuoco, affiancati dai due specialisti dell'unità cantonale di pronto intervento. Tra i mezzi impiegati figuravano un veicolo di comando, un mezzo di soccorso e un'autobotte della Rete di Sicurezza Regionale di Gossau.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore. La Mercedes distrutta è stata rimossa dall'abitazione soltanto poco prima delle 9 del mattino, oltre sei ore dopo l'inizio dell'inseguimento.

Abitazione inagibile, il Comune cerca una sistemazione alternativa
 I danni provocati dall'impatto sono tali che l'edificio è attualmente considerato strutturalmente instabile e non può più essere abitato.

Il Comune di Andwil sta cercando una sistemazione alternativa per le persone coinvolte, che non possono rientrare nell'abitazione danneggiata.

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