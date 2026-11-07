La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

La pattuglia lo ha inseguito con i lampeggianti blu accesi, intimandogli di fermarsi con l'ordine «Alt, polizia!». Il 21enne ha però proseguito la corsa, commettendo diverse infrazioni al codice della strada.

Intorno alle 2.45, la fuga si è conclusa. Nei pressi di un'officina, il conducente ha prima urtato un'aiuola, poi ha invaso la corsia opposta e colpito alcuni cespugli. La Mercedes ha infine terminato la sua corsa contro un'abitazione in Dorfstrasse, penetrando nell'edificio e rimanendovi incastrata.