Gli hacker prendono di mira il sangue dei donatori: come si prepara la Svizzera?

Per questo tipo di attacchi è inoltre previsto un obbligo di segnalazione, come precisa l'Ufficio federale per la cybersicurezza. Se un servizio di donazione del sangue è costretto ad attivare un piano di emergenza a causa di un attacco informatico, oppure se vengono manipolati i dati delle misurazioni, l'episodio deve essere segnalato entro 24 ore. L'obbligo vale anche quando l'attacco sfrutta un accesso di telemanutenzione messo a disposizione dal produttore dei sistemi di refrigerazione. Finora non sono pervenute segnalazioni di questo tipo.

Autori e motivazioni ancora sconosciuti

Dal 2 novembre non sono stati registrati nuovi attacchi ai sistemi di refrigerazione in Europa, ma resta ancora da chiarire chi si nasconda dietro questi episodi. Finora non sono state avanzate richieste di riscatto né ai supermercati né al servizio di donazione del sangue. Anche le motivazioni degli attacchi rimangono quindi sconosciute.