Cerca e trova immobili
Segnalaci
CAMERE FEDERALI

Bilaterali III, «sì» al finanziamento di Erasmus per il 2027

Via libera dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale
Bilaterali III, «sì» al finanziamento di Erasmus per il 2027
Depositphotos
Fonte Ats
di Redazione
Bilaterali III, «sì» al finanziamento di Erasmus per il 2027
Via libera dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale

BERNA - La Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) ha approvato il finanziamento della partecipazione svizzera al programma europeo Erasmus+ per il 2027, nell'ambito dell'esame del pacchetto di accordi con l'Unione europea (Bilaterali III). La commissione ha inoltre concluso la discussione sul settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione, sostenendo diverse modifiche legislative legate all'attuazione degli accordi.

Con 16 voti contro 9, l'organo parlamentare ha raccomandato alla propria Camera di approvare senza modifiche il credito d'impegno destinato al programma per la mobilità degli studenti universitari nel 2027. La decisione - si legge in una nota diramata oggi dai Servizi del Parlamento - è giunta dopo un dibattito caratterizzato da diverse proposte di non entrata in materia e di modifica delle condizioni quadro del finanziamento.

La CPE-N ha inoltre discusso le ripercussioni della libera circolazione delle persone e approvato le modifiche relative alle tasse universitarie per gli studenti stranieri, allineandosi al Consiglio federale. In futuro - in base all'esito dei negoziati - gli studenti provenienti dagli Stati membri dell'UE dovranno quindi pagare le stesse tasse di iscrizione previste per quelli svizzeri.

Per gli studenti provenienti da Paesi al di fuori dell'UE, la maggioranza della Commissione ritiene invece che il Governo debba disporre di un margine di manovra nella determinazione delle tariffe, respingendo l'obbligo di fissarle ad almeno il triplo di quelle applicate agli studenti svizzeri e per quelli UE. La Commissione, si legge nella nota, ha inoltre respinto varie proposte che miravano a mantenere la normativa vigente in materia di tasse di iscrizione poiché in contrasto con l'Accordo.

Sul fronte del riconoscimento delle qualifiche professionali, la CPE-N ha seguito la posizione del Consiglio degli Stati, raccomandando l'approvazione delle modifiche legislative. Queste permetteranno, tra le altre cose, alla Svizzera di accedere al sistema d'informazione del mercato interno dell'UE e al relativo meccanismo di allerta, evitando che cittadini e imprese elvetici siano svantaggiati rispetto ai concorrenti europei.

La commissione ha inoltre sostenuto l'istituzione di un comitato parlamentare misto Svizzera-UE, che consentirà ai deputati elvetici di ottenere direttamente dal Parlamento europeo informazioni sugli sviluppi legislativi previsti o in corso a Bruxelles. Con 16 voti contro 9, la Commissione è entrata in materia sul disegno di decreto e lo ha altresì accolto nella votazione sul complesso con il medesimo numero di voti. Una minoranza propone invece di respingerlo e di sottoporlo a referendum facoltativo.

La CPE-N accoglie con favore il rafforzamento dei diritti di partecipazione del Parlamento nell'ambito del recepimento dinamico del diritto e della procedura di composizione delle controversie, deciso dal Consiglio degli Stati. Tuttavia, ritiene che gli strumenti di partecipazione parlamentare andrebbero ulteriormente rafforzati e affinati in relazione agli elementi istituzionali dei Bilaterali III.

La commissione, conclude la nota, definirà la propria posizione in occasione della prossima seduta, prevista dal 16 al 18 novembre, quando concluderà anche l'esame del pacchetto Svizzera-UE.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bilaterali iiierasmus plusSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
23 ore
9
52

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
8 ore
14
50

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
25
48

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
38

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
2 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
3 gior
23

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
24
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
1 gior
64
146

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
11 ore

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
2 gior
37

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
1 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
11 ore
10
47

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
2 gior
6
79

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
3 gior
34
76

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
82

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
2 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
2 gior
12

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
1 gior
34
171

È l'inizio della fine dell'era Trump

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
2 gior
12
58

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
2 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
2 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
2 gior
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
2 gior
29
36

«Wüthrich non è mai stato convinto»

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
6
20

«Antonelli era disperato»

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
2 gior
14
49

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
LIVE
BERNA
1 gior
6
80

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
42
177

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
3 gior
23

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
3 gior
67
112

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
9 ore
8
79

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
22 ore
13
17

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
1 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 gior
17

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
1 gior
62
132

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
16
17

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
35
137

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
7 ore
7
41

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
3 gior
9

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
1 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
1 gior
20

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)
LIVE
CANTONE
1 gior
8

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
3 gior
4
37

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
2 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
8 ore
32
73

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
1 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Uccide il coinquilino per la cucina sporca: condannato a 10 anni
LIVE
SVIZZERA
28 min

Uccide il coinquilino per la cucina sporca: condannato a 10 anni

Lacrimogeni e proiettili in gomma per sedare i tifosi
LIVE
BERNA
1 ora
4

Lacrimogeni e proiettili in gomma per sedare i tifosi

Nove casi di tumore in bambini trattati con una terapia genica di Novartis
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3

Nove casi di tumore in bambini trattati con una terapia genica di Novartis

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
21
32

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Traffico di droga, una donna condannata al carcere
LIVE
VALLESE
5 ore

Traffico di droga, una donna condannata al carcere

Incidente sul lavoro: muore un agricoltore di 55 anni
LIVE
LUCERNA
5 ore

Incidente sul lavoro: muore un agricoltore di 55 anni

Niente sesta settimana di ferie per gli apprendisti
LIVE
SVIZZERA
5 ore
6
44

Niente sesta settimana di ferie per gli apprendisti

Sta scoppiando la bolla dell’IA?
LIVE
STATI UNITI/SVIZZERA
5 ore
1
25

Sta scoppiando la bolla dell’IA?

Nasce la Conferenza svizzera di diritto penale minorile
LIVE
SVIZZERA
6 ore
2

Nasce la Conferenza svizzera di diritto penale minorile

Guy Parmelin giovedì vola a Dublino
LIVE
SVIZZERA
6 ore
12

Guy Parmelin giovedì vola a Dublino