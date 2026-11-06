Bilaterali III, «sì» al finanziamento di Erasmus per il 2027

La commissione ha inoltre sostenuto l'istituzione di un comitato parlamentare misto Svizzera-UE, che consentirà ai deputati elvetici di ottenere direttamente dal Parlamento europeo informazioni sugli sviluppi legislativi previsti o in corso a Bruxelles. Con 16 voti contro 9, la Commissione è entrata in materia sul disegno di decreto e lo ha altresì accolto nella votazione sul complesso con il medesimo numero di voti. Una minoranza propone invece di respingerlo e di sottoporlo a referendum facoltativo.