Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
Trapelano nuovi dettagli sull'operazione di polizia di domenica mattina in Via Luini. L'uomo ammanettato avrebbe ferito seriamente una persona sabato sera in un palazzo accanto.
Trapelano nuovi dettagli sull'operazione di polizia di domenica mattina in Via Luini. L'uomo ammanettato avrebbe ferito seriamente una persona sabato sera in un palazzo accanto.
BELLINZONA - Quinto piano di una palazzina di Viale Franscini a Bellinzona. È qui che nella serata di sabato un uomo è stato accoltellato rimediando ferite di una certa gravità. In un appartamento anonimo, intestato a una giovane donna. A sferrargli il colpo, un ospite della ragazza.
I protagonisti
Il fatto di sangue si è consumato verso le 23. Verosimilmente per questioni legate al traffico e al consumo di droga. L'accoltellatore sarebbe un amico della padrona di casa. Una persona che nelle ultime settimane era stata vista più volte bazzicare da quelle parti.
La vittima invece potrebbe essere un conoscente. Un uomo che in quel momento si trovava a sua volta nell'appartamento.
Il rifugio
Dopo l'accoltellamento, il presunto autore del gesto si sarebbe dato alla fuga. Rifugiandosi nella palazzina "gemella" accanto. Quella che dà su Via Luini. A ospitarlo di nascosto, secondo una testimonianza, sarebbe stata una persona nota nel palazzo per la sua fragilità e per il consumo di sostanze.
L'intervento della polizia
Il presunto accoltellatore è rimasto lì dentro fino a quando la polizia non è riuscito a individuarlo. Diversi agenti sono intervenuti in massa nella mattinata di domenica. E più abitanti della zona hanno assistito al fermo di almeno due persone, come dimostra il video realizzato da un signore che vive nel quartiere.
Tra le persone attualmente torchiate dalle autorità ci sarebbe anche la ragazza a cui è intestato l'appartamento al quinto piano della palazzina, teatro della lite che ha portato all'accoltellamento.
Un appartamento in cui, a detta di un abitante del palazzo, c'era sempre un certo trambusto. Quanto accaduto nella tarda serata di sabato invece non sembra essere stato percepito da nessuno nell'edificio. Gli abitanti dello stabile si sono risvegliati domenica mattina con le tracce di sangue nell'atrio principale.
Cosa dice la Polizia
Ricontatatta da tio.ch la Polizia cantonale si limita per ora a confermare quanto già dichiarato in precedenza. E cioè che una persona ha riportato ferite di una certa gravità e che «la posizione di un individuo si trova al vaglio degli inquirenti». Nessuna informazione supplementare sull'identità e su eventuali precedenti penali delle persone coinvolte nella vicenda.
I nodi da sciogliere
Nelle scorse ore una segnalazione giunta in redazione parlava del fermo momentaneo (con successivo rilascio) di una donna e del suo amico in una via situata a una decina di minuti a piedi dalle due palazzine. Alla Polizia tuttavia non risultano altri episodi distinti avvenuti a Bellinzona quella notte.
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