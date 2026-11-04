Caso Hospita, c'è una denuncia penale per la fuga di notizie

Dal punto di vista istituzionale, Pronzini e Sergi ritengono particolarmente grave che le presunte conclusioni di un'inchiesta parlamentare straordinaria siano state diffuse prima che il Gran Consiglio, che ha istituito la CPI, abbia potuto prenderne ufficialmente conoscenza.

Una divulgazione non autorizzata, osservano, potrebbe compromettere la credibilità della Commissione, le garanzie delle persone coinvolte e il corretto svolgimento del successivo dibattito parlamentare. A rendere la situazione ancora più delicata sarebbe la diffusione selettiva di giudizi su persone identificabili, senza che siano contemporaneamente disponibili il rapporto integrale e le eventuali osservazioni degli interessati.