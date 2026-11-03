Geomatica, premiato sul Monte Tamaro il miglior apprendista ticinese

MONTECENERI - È Elis Roselli, di Lumino, il miglior apprendista in geomatica dell'anno scolastico 2025-2026. Il giovane, che ha svolto il proprio apprendistato presso lo Studio d'ingegneria Riccardo Calastri SA di Bellinzona-Sementina, ha conseguito brillantemente l'attestato federale di capacità al termine della formazione presso il Centro professionale tecnico (CPT-SPAI) di Trevano.