Geomatica, premiato sul Monte Tamaro il miglior apprendista ticinese
Il giovane Elis Roselli di Lumino ottiene il riconoscimento per l’eccellenza nel settore presso una cerimonia sostenuta dalle associazioni di categoria.
Il giovane Elis Roselli di Lumino ottiene il riconoscimento per l’eccellenza nel settore presso una cerimonia sostenuta dalle associazioni di categoria.
MONTECENERI - È Elis Roselli, di Lumino, il miglior apprendista in geomatica dell'anno scolastico 2025-2026. Il giovane, che ha svolto il proprio apprendistato presso lo Studio d'ingegneria Riccardo Calastri SA di Bellinzona-Sementina, ha conseguito brillantemente l'attestato federale di capacità al termine della formazione presso il Centro professionale tecnico (CPT-SPAI) di Trevano.
Giovedì 29 ottobre, sul Monte Tamaro, si è tenuta la cerimonia di premiazione durante la quale Roselli ha ricevuto un riconoscimento in denaro dalle due associazioni professionali di categoria.
A consegnare il premio sono stati l'ingegner Claudio Frapolli, presidente della Società svizzera di geomatica e di gestione del territorio (geosuisse), sezione Ticino, e l'ingegner Riccardo Calastri, presidente degli Ingegneri Geometri Svizzeri (IGS), sezione Ticino.
Entrambe le associazioni si sono congratulate con il neodiplomato, formulandogli i migliori auguri per un futuro professionale ricco di successi e soddisfazioni.