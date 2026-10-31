Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
Si conclude una storia di famiglia tramandata per tre generazioni. La storica bottega di arte sacra, affacciata sulla Cattedrale di Lugano, saluta la città.
Si conclude una storia di famiglia tramandata per tre generazioni. La storica bottega di arte sacra, affacciata sulla Cattedrale di Lugano, saluta la città.
LUGANO - Dopo 130 anni di attività, il negozio di arte sacra Gilardoni ha abbassato definitivamente la serranda oggi, sabato 31 ottobre. A comunicare la fine di questa lunga storia commerciale è un messaggio affisso alla porta della bottega di via Borghetto, davanti alla Cattedrale di Lugano: «1896-2026, 130 anni, grazie».
Un saluto semplice, che accompagna la chiusura di un'attività tramandata attraverso tre generazioni della stessa famiglia. Dal 1896 il negozio Gilardoni è stato un punto di riferimento per la vendita di articoli religiosi: madonne, crocifissi, rosari, candelieri e statuette.
Una storia che conta tre generazioni
La storia della bottega comincia nel 1896, quando Alfredo Gilardoni, originario di Bellagio e arrivato a Lugano tre anni prima, aprì il negozio all'età di 25 anni. Alla sua morte, nel 1927, l'attività fu portata avanti dal figlio Simone (1916-2004). La gestione passò poi a Giancarlo Gilardoni, nato nel 1945, ultimo rappresentante della famiglia alla guida dell'esercizio commerciale.
Lo scorso giugno la liquidazione
La chiusura era già stata anticipata dalla liquidazione della merce, organizzata lo scorso giugno e affidata a Flavio Ancellotti, titolare della Primula Arte Sacra di Biasca e amico di lunga data della famiglia. Tra gli oggetti ancora presenti nella bottega figuravano statuette in legno di Ortisei, una Madonna di Fatima e un'icona con placca in argento.
L'edificio che ha ospitato il negozio sarà completamente rinnovato. Si chiude così un capitolo della storia commerciale di Lugano. Dopo tre generazioni e oltre un secolo di attività, la bottega Gilardoni lascia il suo posto nel cuore della città, proprio di fronte alla Cattedrale che l'ha vista attraversare i decenni.