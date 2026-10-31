Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

Una storia che conta tre generazioni

La storia della bottega comincia nel 1896, quando Alfredo Gilardoni, originario di Bellagio e arrivato a Lugano tre anni prima, aprì il negozio all'età di 25 anni. Alla sua morte, nel 1927, l'attività fu portata avanti dal figlio Simone (1916-2004). La gestione passò poi a Giancarlo Gilardoni, nato nel 1945, ultimo rappresentante della famiglia alla guida dell'esercizio commerciale.

Lo scorso giugno la liquidazione

La chiusura era già stata anticipata dalla liquidazione della merce, organizzata lo scorso giugno e affidata a Flavio Ancellotti, titolare della Primula Arte Sacra di Biasca e amico di lunga data della famiglia. Tra gli oggetti ancora presenti nella bottega figuravano statuette in legno di Ortisei, una Madonna di Fatima e un'icona con placca in argento.