Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti
Il neo direttore del DT ha incontrato ieri tutti i funzionari dirigenti del Dipartimento del territorio. Ognuno dovrà individuare almeno tre miglioramenti concreti per ufficio.
BELLINZONA - Non ha certo perso tempo il neodirettore del Dipartimento del territorio Pietro Marchesi. Dopo qualche settimana per ambientarsi nel nuovo ruolo, il consigliere di Stato ha riunito ieri pomeriggio i suoi funzionari dirigenti per un primo incontro e per definire il programma dei prossimi mesi.
Già, perché da qui a Natale il lavoro non mancherà. E nemmeno le sfide (o meglio, i «challenge»). Per prima cosa Marchesi ha definito le sue cinque linee: comprendere il bisogno di cittadini e PMI e orientare la risposta, comunicare efficacemente, semplificare e anticipare i problemi, garantire tempi di risposta più affidabili e collaborare meglio tra uffici.
Ai dirigenti è poi stato lanciato un challenge. «Individuare almeno tre miglioramenti concreti e realizzabili per ufficio, attuando quelli di propria competenza e segnalando gli ostacoli che richiedono il sostegno della Direzione. Un breve bilancio delle misure e dei risultati sarà presentato, attraverso i Direttori di Divisione, entro fine gennaio 2027».
Un nuovo incontro con i funzionari dirigenti è previsto nei primi mesi dell'anno per fare il punto della situazione e per verificarne i risultati.
«La risposta dei funzionari - scrive il DT - è stata molto positiva e collaborativa. Ne è nato un piacevole e costruttivo scambio di idee, che testimonia l'impegno condiviso verso gli obiettivi indicati». Alla presentazione è seguito un momento informale per favorire un confronto al di fuori delle consuete modalità istituzionali e conoscere meglio le persone che guidano i diversi servizi. «Questa prima fase è fondamentale per orientare il lavoro e costruire rapporti basati sulla fiducia e sul dialogo, essenziali per collaborare in modo efficace e affrontare insieme le sfide del Dipartimento».