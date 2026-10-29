Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti

«La risposta dei funzionari - scrive il DT - è stata molto positiva e collaborativa. Ne è nato un piacevole e costruttivo scambio di idee, che testimonia l'impegno condiviso verso gli obiettivi indicati». Alla presentazione è seguito un momento informale per favorire un confronto al di fuori delle consuete modalità istituzionali e conoscere meglio le persone che guidano i diversi servizi. «Questa prima fase è fondamentale per orientare il lavoro e costruire rapporti basati sulla fiducia e sul dialogo, essenziali per collaborare in modo efficace e affrontare insieme le sfide del Dipartimento».