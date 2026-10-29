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«La capitale non può perdere questo servizio»

La chiusura festiva della biglietteria FFS di Bellinzona solleva interrogativi. La questione arriva sui banchi del Municipio.
«La capitale non può perdere questo servizio»
TiPress
Fonte Red
elaborata da Redazione
«La capitale non può perdere questo servizio»
La chiusura festiva della biglietteria FFS di Bellinzona solleva interrogativi. La questione arriva sui banchi del Municipio.

BELLINZONA - La biglietteria FFS della stazione di Bellinzona potrebbe rimanere chiusa nei giorni festivi dal prossimo primo gennaio fino al periodo pasquale. A sollevare la questione è Martina Malacrida Nembrini, per il gruppo Unità di sinistra, che ha inoltrato un'interpellanza al Municipio, sulla base di una segnalazione del Sindacato SEV.

BELLINZONA
Addio biglietteria nei giorni festivi

Nel testo dell'interpellanza si sottolinea l'importanza di mantenere uno sportello presidiato: «La presenza di uno sportello con personale costituisce un servizio importante per la popolazione e per chi visita la nostra città. La consulenza personale è particolarmente preziosa per chi ha difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali e per chi necessita di assistenza nell’organizzazione del proprio viaggio».

«Riteniamo quindi preoccupante una riduzione di questo servizio proprio nella capitale cantonale», scrive Malacrida, che rivolge al Municipio le seguenti domande:

1. È al corrente della prevista chiusura della biglietteria FFS nei giorni festivi? È stato informato o consultato dalle FFS?

2. Come valuta questa riduzione del servizio e le sue conseguenze per la popolazione e per i visitatori della città?

3. Quali passi ha già intrapreso, o intende intraprendere, presso le FFS per mantenere aperta la biglietteria anche nei giorni festivi?

4. È disposto a coinvolgere le autorità cantonali per sostenere il mantenimento di questo servizio?

La parola passa ora al Municipio, chiamato a rispondere alle domande sollevate da Malacrida Nembrini.

La precisazione di FFS

Nel caso di Bellinzona si tratta unicamente di una chiusura stagionale nei giorni festivi. Le FFS verificano regolarmente dove e in che misura viene utilizzata la consulenza di persona. L’attenzione è rivolta in particolare al comportamento dei clienti. Solo il 3% di tutti i biglietti viene acquistato nei centri viaggiatori, rispetto a poco meno del 10% nel 2019. Allo stesso tempo, la consulenza di persona rimane importante per determinate esigenze. Laddove la domanda di consulenza di persona è molto bassa in determinati orari della giornata o in determinate giornate, le FFS adeguano in modo mirato gli orari o i giorni di apertura.
Per quanto riguarda il caso specifico di Bellinzona, la domanda dei clienti – così come in altre località turistiche del Ticino – è fortemente stagionale. Nei mesi interessati (da novembre a marzo) del semestre invernale registriamo fino al 50% in meno di clienti rispetto alle domeniche della stagione estiva a Bellinzona. In tempo per la Pasqua del 2027, che fungerà da motore della domanda, il centro viaggiatori riaprirà anche la domenica. In alternativa alla consulenza presso i centri viaggiatori, il Contact Center delle FFS a Briga è raggiungibile 24 ore su 24 al numero 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.). Qui i clienti possono ricevere consulenza, ordinare biglietti e farseli consegnare senza spese di spedizione. Per domande relative alle biglietterie automatiche, è disponibile la linea di assistenza gratuita al numero 0800 11 44 77. 

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