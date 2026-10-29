«La capitale non può perdere questo servizio»
La chiusura festiva della biglietteria FFS di Bellinzona solleva interrogativi. La questione arriva sui banchi del Municipio.
La chiusura festiva della biglietteria FFS di Bellinzona solleva interrogativi. La questione arriva sui banchi del Municipio.
BELLINZONA - La biglietteria FFS della stazione di Bellinzona potrebbe rimanere chiusa nei giorni festivi dal prossimo primo gennaio fino al periodo pasquale. A sollevare la questione è Martina Malacrida Nembrini, per il gruppo Unità di sinistra, che ha inoltrato un'interpellanza al Municipio, sulla base di una segnalazione del Sindacato SEV.
Nel testo dell'interpellanza si sottolinea l'importanza di mantenere uno sportello presidiato: «La presenza di uno sportello con personale costituisce un servizio importante per la popolazione e per chi visita la nostra città. La consulenza personale è particolarmente preziosa per chi ha difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali e per chi necessita di assistenza nell’organizzazione del proprio viaggio».
«Riteniamo quindi preoccupante una riduzione di questo servizio proprio nella capitale cantonale», scrive Malacrida, che rivolge al Municipio le seguenti domande:
1. È al corrente della prevista chiusura della biglietteria FFS nei giorni festivi? È stato informato o consultato dalle FFS?
2. Come valuta questa riduzione del servizio e le sue conseguenze per la popolazione e per i visitatori della città?
3. Quali passi ha già intrapreso, o intende intraprendere, presso le FFS per mantenere aperta la biglietteria anche nei giorni festivi?
4. È disposto a coinvolgere le autorità cantonali per sostenere il mantenimento di questo servizio?
La parola passa ora al Municipio, chiamato a rispondere alle domande sollevate da Malacrida Nembrini.
La precisazione di FFS