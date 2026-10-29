«La capitale non può perdere questo servizio»

Nel caso di Bellinzona si tratta unicamente di una chiusura stagionale nei giorni festivi. Le FFS verificano regolarmente dove e in che misura viene utilizzata la consulenza di persona. L’attenzione è rivolta in particolare al comportamento dei clienti. Solo il 3% di tutti i biglietti viene acquistato nei centri viaggiatori, rispetto a poco meno del 10% nel 2019. Allo stesso tempo, la consulenza di persona rimane importante per determinate esigenze. Laddove la domanda di consulenza di persona è molto bassa in determinati orari della giornata o in determinate giornate, le FFS adeguano in modo mirato gli orari o i giorni di apertura.

Per quanto riguarda il caso specifico di Bellinzona, la domanda dei clienti – così come in altre località turistiche del Ticino – è fortemente stagionale. Nei mesi interessati (da novembre a marzo) del semestre invernale registriamo fino al 50% in meno di clienti rispetto alle domeniche della stagione estiva a Bellinzona. In tempo per la Pasqua del 2027, che fungerà da motore della domanda, il centro viaggiatori riaprirà anche la domenica. In alternativa alla consulenza presso i centri viaggiatori, il Contact Center delle FFS a Briga è raggiungibile 24 ore su 24 al numero 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.). Qui i clienti possono ricevere consulenza, ordinare biglietti e farseli consegnare senza spese di spedizione. Per domande relative alle biglietterie automatiche, è disponibile la linea di assistenza gratuita al numero 0800 11 44 77.