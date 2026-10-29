Lo sciopero non si fa: treni regolari tra Italia e Ticino

CHIASSO/COMO - Un fine settimana all'insegna del sole e senza disagi ferroviari in vista. Lo sciopero nazionale dei treni previsto in Italia tra il 29 e il 30 ottobre 2026 è stato rinviato. La protesta avrebbe potuto creare disagi anche per i collegamenti da e per il Ticino, soprattutto per chi viaggia in treno oltre confine. Il rinvio è arrivato dopo la precettazione disposta dal Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti.