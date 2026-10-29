Lo sciopero non si fa: treni regolari tra Italia e Ticino
La protesta ferroviaria prevista tra il 29 e il 30 ottobre è stata rinviata dopo l'intervento del Ministero italiano dei Trasporti.
La protesta ferroviaria prevista tra il 29 e il 30 ottobre è stata rinviata dopo l'intervento del Ministero italiano dei Trasporti.
CHIASSO/COMO - Un fine settimana all'insegna del sole e senza disagi ferroviari in vista. Lo sciopero nazionale dei treni previsto in Italia tra il 29 e il 30 ottobre 2026 è stato rinviato. La protesta avrebbe potuto creare disagi anche per i collegamenti da e per il Ticino, soprattutto per chi viaggia in treno oltre confine. Il rinvio è arrivato dopo la precettazione disposta dal Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lo sciopero, indetto dal sindacato USB, sarebbe dovuto iniziare alle 21 di giovedì 29 ottobre e terminare alle 20.59 di venerdì 30 ottobre. Con il rinvio viene meno il rischio di disagi legati alla protesta. Trenord ha infatti confermato che i treni circoleranno secondo l'orario ufficiale e che le modifiche annunciate in precedenza non sono più valide.