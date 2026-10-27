Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Una carriera presso le FFS, poi la svolta nel malaffare

L'imputato principale ha iniziato a lavorare per le FFS all'età di 23 anni e ha gradualmente scalato i gradini gerarchici. Nel 2019 è stato nominato capo servizio, secondo l'atto d'accusa del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). A partire dal settembre 2007, l'imputato avrebbe lavorato non solo per consolidare la propria carriera, ma anche per rafforzare il proprio sistema truffaldino.

Ha coinvolto nella vicenda un amico di lunga data, tramite la cui società venivano inviate fatture fittizie alle FFS. Successivamente si sono aggiunte al sistema altre due persone titolari di altre imprese. E alla fine del 2010, la sorella dell'imputato ha fondato altre due società che sono state integrate nel sistema, scrive il MPC.