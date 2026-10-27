Novartis torna a crescere nel terzo trimestre

L'andamento degli affari di Novartis continua quindi a prendere slancio: dopo aver registrato un calo del fatturato nel primo trimestre a causa dell'introduzione sul mercato di farmaci generici per importanti prodotti di punta, il gruppo era già tornato sulla strada della crescita nel secondo trimestre.

Il colosso farmaceutico aveva ripetutamente sottolineato negli ultimi tempi che l'erosione causata dai generici avrebbe probabilmente raggiunto il suo picco. Prodotti di punta come Entresto, Promacta e Tasigna hanno perso la protezione brevettuale lo scorso anno. Il Ceo Vas Narasimhan aveva sottolineato che gli effetti negativi nella prima metà del 2026 sarebbero stati nettamente più marcati rispetto alla seconda.