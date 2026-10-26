Allarme SEM: senza nuovi fondi, si rischia la paralisi

L'obiettivo era quello di ridurre i costi. Tuttavia, da allora le stime sono state riviste al rialzo. La SEM stima ora per 193 milioni (stato: 2024).

I costi del programma sono aumentati sensibilmente, constata il CDF. Parallelamente, il Consiglio federale ha ridotto i fondi destinati al rinnovo del SYMIC nell'ambito del piano di alleggerimento 2027. Sono previste ulteriori riduzioni per il 2029 e il 2030.