Ricercato per frode da due anni: 43enne svizzero in arresto
L'uomo era ricercato dalla giustizia spagnola. A permettere alla polizia di rintracciarlo sono stati i dati trasmessi dalla struttura alberghiera.
BERNA/VERONA - Un cittadino svizzero di 43 anni, ricercato dalle autorità spagnole nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema di truffe legato agli investimenti online, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Verona. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti in un albergo del centro cittadino.
A permettere la sua individuazione è stato il sistema Alloggiati Web, il portale attraverso il quale le strutture ricettive italiane comunicano alla Polizia le generalità degli ospiti. Il controllo dei dati ha fatto emergere una segnalazione a carico del 43enne.
Le verifiche effettuate dagli agenti, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale, hanno confermato che l'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel 2024 dall'autorità giudiziaria spagnola e inserito nel Sistema d'informazione Schengen.
La presunta truffa sugli investimenti
Secondo quanto riportato nel provvedimento, il cittadino svizzero sarebbe coinvolto in un'indagine su un'organizzazione sospettata di aver messo in piedi un sistema di investimenti fraudolenti attraverso una piattaforma online.
Il meccanismo avrebbe attirato gli investitori con la promessa di rendimenti particolarmente elevati. Le indagini, condotte grazie alla collaborazione tra le autorità di diversi Paesi europei, avrebbero portato alla luce una complessa rete di società e conti bancari utilizzati per gestire il denaro raccolto.
Secondo l'ipotesi investigativa, le somme versate dagli investitori non sarebbero state impiegate per finanziare le attività promesse.
Una volta accertata la validità del mandato di arresto europeo, gli agenti delle Volanti hanno arrestato il 43enne, che è stato successivamente accompagnato alla Casa circondariale di Montorio, a Verona.