Ricercato per frode da due anni: 43enne svizzero in arresto

Le verifiche effettuate dagli agenti, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale, hanno confermato che l'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel 2024 dall'autorità giudiziaria spagnola e inserito nel Sistema d'informazione Schengen.

La presunta truffa sugli investimenti

Secondo quanto riportato nel provvedimento, il cittadino svizzero sarebbe coinvolto in un'indagine su un'organizzazione sospettata di aver messo in piedi un sistema di investimenti fraudolenti attraverso una piattaforma online.