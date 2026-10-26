Sanità, sei nuove misure per frenare i costi

Le misure sono state elaborate anche a partire dai suggerimenti raccolti attraverso una casella postale elettronica aperta alla popolazione tra il 15 maggio e il 20 giugno 2025. L'iniziativa ha permesso di raccogliere circa 7'400 contributi, dai quali sono scaturite oltre 15'000 proposte. Poco più di 500 sono state individuate come potenzialmente efficaci e innovative.