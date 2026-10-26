Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Sanità, sei nuove misure per frenare i costi

Dalle cure a domicilio al decongestionamento dei pronto soccorso, passando per una maggiore trasparenza sui dispositivi medici. Saranno attuate dal 2027 e puntano a risparmi superiori a quelli del primo pacchetto.
Sanità, sei nuove misure per frenare i costi
Deposit Photos
Fonte Dipartimento federale dell'interno
elaborata da Redazione
Sanità, sei nuove misure per frenare i costi
Dalle cure a domicilio al decongestionamento dei pronto soccorso, passando per una maggiore trasparenza sui dispositivi medici. Saranno attuate dal 2027 e puntano a risparmi superiori a quelli del primo pacchetto.

BERNA - Sei nuove misure per contenere i costi della sanità e rendere più sostenibile il sistema sanitario svizzero. È quanto deciso oggi a Berna dalla tavola rotonda istituita nel novembre 2024 dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, che riunisce i principali attori del settore. Le nuove misure, che saranno attuate a partire dal 2027, puntano soprattutto a una maggiore collaborazione tra i diversi operatori e a interventi di carattere sistemico.

I sei ambiti individuati riguardano il trasferimento di prestazioni verso il settore ambulatoriale, il decongestionamento dei pronto soccorso, la presa in carico dei malati cronici, la trasparenza sulla rimunerazione dei dispositivi medici, il coordinamento dell'approvvigionamento di medicamenti nelle case per anziani e di cura e la promozione delle cure a domicilio.

Più cure a domicilio, meno accessi al pronto soccorso
A differenza del primo pacchetto, composto da 12 misure mirate adottate nel 2025, il nuovo catalogo punta su cambiamenti più ampi nell'organizzazione del sistema sanitario. Per questo motivo non è stato quantificato il potenziale di risparmio delle singole misure. Se gli interventi raggiungeranno gli obiettivi prefissati, tuttavia, i risparmi potrebbero superare quelli attesi dal primo pacchetto.

Uno degli obiettivi è favorire le cure a domicilio. Le società mediche specializzate dovranno stilare un elenco delle terapie che possono essere effettuate prioritariamente a casa. Sulla base di queste indicazioni, gli assicuratori-malattie potranno informare attivamente i pazienti sulle possibilità disponibili.

Un altro fronte riguarda le case per anziani e di cura, dove si intende migliorare il coordinamento tra medici, farmacisti e personale infermieristico. L'obiettivo è aumentare la qualità dell'assistenza e ridurre la polifarmacoterapia, ovvero l'assunzione contemporanea di più farmaci da parte di uno stesso paziente.

La tavola rotonda intende inoltre favorire il trasferimento di prestazioni verso il settore ambulatoriale e ridurre la pressione sui pronto soccorso. Tra le nuove misure figurano anche programmi di presa in carico per le persone affette da malattie croniche.

Più trasparenza sui dispositivi medici
Un altro punto riguarda la rimunerazione dei dispositivi medici. Fornitori di prestazioni e assicuratori concordano sulla necessità di rendere più dettagliate le fatture, indicando i dispositivi effettivamente utilizzati. In questo modo si punta a garantire maggiore trasparenza sui prezzi e a favorire l'applicazione di tariffe economicamente adeguate.

Le misure sono state elaborate anche a partire dai suggerimenti raccolti attraverso una casella postale elettronica aperta alla popolazione tra il 15 maggio e il 20 giugno 2025. L'iniziativa ha permesso di raccogliere circa 7'400 contributi, dai quali sono scaturite oltre 15'000 proposte. Poco più di 500 sono state individuate come potenzialmente efficaci e innovative.

Una parte di queste idee è stata esaminata dagli esperti e ha contribuito alla definizione delle nuove misure, in particolare per quanto riguarda le cure ambulatoriali, i dispositivi medici, l'approvvigionamento di medicamenti nelle strutture per anziani e il decongestionamento dei pronto soccorso.

Bilancio misure 2025
Durante l'incontro è stato fatto anche il punto sul primo pacchetto di interventi. La maggior parte delle 12 misure adottate nel 2025 procede secondo i piani oppure con lievi ritardi. Fa eccezione la promozione delle fatture digitali, sulla quale sono emerse divergenze che non è stato possibile risolvere. I risparmi previsti in questo ambito non potranno quindi concretizzarsi nel breve e medio termine.

Per il momento non è ancora possibile stimare con precisione i risparmi effettivi generati dall'insieme delle misure, poiché per la maggior parte degli interventi non sono ancora disponibili i dati relativi al 2026.

La tavola rotonda continuerà il proprio lavoro, ma con un nuovo orientamento: non sarà più necessario adottare un nuovo catalogo di misure ogni anno. Il gruppo di esperti elaborerà un programma di lavoro incentrato sugli interventi sistemici e seguirà l'attuazione delle decisioni prese. L'organismo potrà inoltre svolgere una funzione consultiva per eventuali progetti di contenimento dei costi avviati dal Consiglio federale.

Le oltre 15'000 proposte raccolte tramite la casella elettronica saranno infine pubblicate in forma anonima sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica, così da poter essere consultate e utilizzate anche per elaborare future misure di risparmio.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
sanitàSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
78

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
254

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 ora
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
12 ore
33
66

Polizia tartassata dai coatti

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
88

No, non si è messo in posa

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
3 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
16
69

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
12 ore
16
15

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
24

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
6
74

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
7 ore
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
23
40

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
80

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
2 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
12 ore
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
9 ore
37
77

Cosa sta per annunciare Migros?

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
3 gior
1
22

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
176
286

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
3 ore
53
109

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
41

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
95

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
2 gior
25
112

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
119

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
4 ore
13
10

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
29
109

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
1 gior
8
37

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
24
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
3 gior
4
26

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
3 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
33

«Le manifestazioni mi spaventano»

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
67

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
8 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
11 ore
34
107

L'incredibile rimonta di Lula

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
54

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
1 gior
10
57

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
3 gior
52
161

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
3 gior
142
184

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
2 gior
12
25

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Rilevare la radioattività dagli elicotteri: ora bastano pochi secondi
LIVE
SVIZZERA
46 min

Rilevare la radioattività dagli elicotteri: ora bastano pochi secondi

Ignazio Cassis andrà in Corea del Nord (a riaprire un Ufficio diplomatico)
LIVE
SVIZZERA
49 min
1

Ignazio Cassis andrà in Corea del Nord (a riaprire un Ufficio diplomatico)

Crans-Montana, il bar Le Constellation ricorderà le vittime del rogo
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Crans-Montana, il bar Le Constellation ricorderà le vittime del rogo

Violento scontro frontale: coinvolti due anziani automobilisti
LIVE
ZURIGO
1 ora
3

Violento scontro frontale: coinvolti due anziani automobilisti

Ricercato per frode da due anni: 43enne svizzero in arresto
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 ore
4

Ricercato per frode da due anni: 43enne svizzero in arresto

Affetta da Ebola, è rientrata oggi in Svizzera
LIVE
SVIZZERA / NIGERIA
3 ore
8
31

Affetta da Ebola, è rientrata oggi in Svizzera

Sparizioni forzate in Bielorussia, condannato a San Gallo un 48enne
LIVE
SVIZZERA
5 ore
5

Sparizioni forzate in Bielorussia, condannato a San Gallo un 48enne

Ermotti e Keller-Sutter: la stretta di mano prima del confronto
LIVE
SVIZZERA
6 ore
5
10

Ermotti e Keller-Sutter: la stretta di mano prima del confronto

Il 56% della popolazione è preoccupato dalla disinformazione
LIVE
SVIZZERA
7 ore
3
26

Il 56% della popolazione è preoccupato dalla disinformazione

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
7 ore
22
111

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico