Crans-Montana, il bar Le Constellation ricorderà le vittime del rogo

La facciata del locale distrutto dalle fiamme dovrebbe essere rivestita e coperta, con l'obiettivo di proteggere il luogo della tragedia e conferirgli un aspetto sobrio e dignitoso. Come comunicato lunedì dal Comune, i familiari avranno la possibilità di far apporre i nomi dei propri cari scomparsi. Un secondo spazio commemorativo coperto dovrebbe invece sorgere a pochi minuti a piedi, nei pressi della cappella Saint-Christophe. Qui familiari e visitatori potranno depositare oggetti personali e ricordi delle vittime.