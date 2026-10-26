Crans-Montana, il bar Le Constellation ricorderà le vittime del rogo
In vista del primo anniversario della tragedia, il Comune prevede due spazi commemorativi e un'installazione luminosa al lago Grenon.
In vista del primo anniversario della tragedia, il Comune prevede due spazi commemorativi e un'installazione luminosa al lago Grenon.
CRANS-MONTANA - Due luoghi commemorativi per ricordare le vittime del tragico incendio di Crans-Montana, costato la vita a 41 persone e che ha provocato 115 feriti. In vista del primo anniversario della catastrofe, il Comune ha annunciato la volontà di realizzare due spazi dedicati al ricordo delle vittime, uno presso il bar «Le Constellation» e l'altro nelle sue vicinanze. È inoltre prevista un'installazione luminosa al lago Grenon.
La facciata del locale distrutto dalle fiamme dovrebbe essere rivestita e coperta, con l'obiettivo di proteggere il luogo della tragedia e conferirgli un aspetto sobrio e dignitoso. Come comunicato lunedì dal Comune, i familiari avranno la possibilità di far apporre i nomi dei propri cari scomparsi. Un secondo spazio commemorativo coperto dovrebbe invece sorgere a pochi minuti a piedi, nei pressi della cappella Saint-Christophe. Qui familiari e visitatori potranno depositare oggetti personali e ricordi delle vittime.
I due progetti sono attualmente depositati pubblicamente e il Comune intende avviare i lavori il più rapidamente possibile. Entrambi gli spazi avranno carattere transitorio, in attesa della realizzazione di un memoriale permanente dedicato alle vittime dell'incendio.
Cerimonia commemorativa e installazione luminosa
La cerimonia commemorativa ufficiale è prevista per il 1° gennaio alle 10 a Grône, nel Vallese. Per consentire anche alla popolazione di Crans-Montana di partecipare al momento di raccoglimento, il Comune organizzerà una trasmissione in diretta presso il centro congressi Le Régent della località turistica.
Un ulteriore omaggio alle vittime sarà allestito presso il lago Grenon, a pochi minuti a piedi dal luogo dell'incendio. Si tratterà di un'installazione luminosa con effetti a forma di stella, pensata per invitare a un momento di raccoglimento silenzioso. Il Comune ha scelto deliberatamente di rinunciare a qualsiasi accompagnamento musicale o sonoro.
L'installazione sarà visibile nelle notti del 31 dicembre e del 1° gennaio, dalle 21 alle 2, offrendo a residenti, familiari e visitatori un ulteriore luogo simbolico in cui ricordare le vittime della tragedia.