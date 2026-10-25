Stricker saluta il tennis e va in caserma

Una scelta diversa da quella di Federer

Conciliare il servizio militare con il tennis professionistico non è facile. Il caso più noto è quello di Roger Federer, dichiarato inabile al servizio militare dai medici dell'esercito per motivi di salute, tra cui problemi alla schiena. L'ex numero uno del mondo, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, fu poi esonerato anche dalla protezione civile. Una vicenda che, all'inizio degli anni Duemila, fece discutere parecchio in Svizzera.

Stricker ha invece scelto di fare il servizio militare. «Per me è sempre stata un’opzione fare il servizio militare», ha spiegato. Negli anni scorsi, però, gli impegni nei tornei australiani di gennaio gli avevano impedito di trovare il momento giusto. «A metà anno ho deciso di farlo ora, perché non so se riuscirò a qualificarmi per l’Australia. Sono curioso di vedere cosa verrà dopo».