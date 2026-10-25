Due svizzeri sul podio, ma a vincere è (ancora) Pinheiro Braathen

SÖLDEN - Lucas Pinheiro Braathen non lascia spazio alle sorprese e completa l’opera nella seconda manche, conquistando per la seconda volta in carriera - dopo il 2020 - il successo a Sölden. Il 26enne brasiliano amministra con sicurezza il vantaggio accumulato nella prima discesa e tiene a bada Loïc Meillard e Marco Odermatt.