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Due svizzeri sul podio, ma a vincere è (ancora) Pinheiro Braathen

Meillard e Odermatt, distaccati di un centesimo, finiscono dietro al fenomenale brasiliano che li aveva già battuti ai Giochi olimpici di Milano-Cortina.
Due svizzeri sul podio, ma a vincere è (ancora) Pinheiro Braathen
IMAGO / Action Plus
di Adriano De NeriGiornalista
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Due svizzeri sul podio, ma a vincere è (ancora) Pinheiro Braathen
Meillard e Odermatt, distaccati di un centesimo, finiscono dietro al fenomenale brasiliano che li aveva già battuti ai Giochi olimpici di Milano-Cortina.
SPORT: Risultati e classifiche

SÖLDEN - Lucas Pinheiro Braathen non lascia spazio alle sorprese e completa l’opera nella seconda manche, conquistando per la seconda volta in carriera - dopo il 2020 - il successo a Sölden. Il 26enne brasiliano amministra con sicurezza il vantaggio accumulato nella prima discesa e tiene a bada Loïc Meillard e Marco Odermatt.

Il neocastellano chiude secondo, precedendo il nidvaldese di appena un centesimo. Come alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i tre si confermano i grandi protagonisti del gigante mondiale. Rispetto ai Giochi, però, Meillard guadagna una posizione a scapito del connazionale. Una cosa è certa: la sfida è lanciata e lo spettacolo promette di essere assicurato.

SCI ALPINO
Pinheiro Braathen detta il ritmo, Meillard e Odermatt sono in scia

La seconda manche regala anche rimonte spettacolari. Sulla pista di casa, l’austriaco Raphael Haaser approfitta delle condizioni ancora favorevoli del tracciato, firma il miglior tempo e recupera ben 15 posizioni, risalendo fino al quinto posto. Notevole anche la rimonta dello statunitense River Radamus, che guadagna 11 piazze e chiude quarto.

Giornata da dimenticare, invece, per i norvegesi: Atle Lie McGrath, quinto dopo la prima manche, esce di scena dopo poche porte. Va ancora peggio a Henrik Kristoffersen: settimo a metà gara, disputa una seconda manche disastrosa, perde 15 posizioni e chiude 22esimo, appena davanti allo svizzero Thomas Tumler.

Il giovane zughese Lenz Haechler, oggi 25esimo, centra invece il suo secondo piazzamento tra i primi trenta in carriera, dopo il 19esimo posto ottenuto nel dicembre 2025 a Beaver Creek.

La Top 10 e gli svizzeri:

1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 1'44"72
2. Loïc Meillard (SUI) +0"48
3. Marco Odermatt (SUI) +0"49
4. River Radamus (USA) +0"82
5. Raphael Haaser (AUT) +0"86
6. Fabian Gratz (GER) +0"95
7. Alex Vinatzer (ITA) +1"08
8. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1"09
9. Leo Anguenot (FRA) +1"10
10. Patrick Feurstein (AUT) +1"11

Seguono: 23. Thomas Tumler +1"89, 25. Lenz Haechler +2"14.

Out: Giovanni Franzoni (ITA), Oscar Andreas Sandvik (NOR), Giovanni Borsotti (ITA), Atle Lie McGrath (NOR).

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