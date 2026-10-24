Lo YB supera il San Gallo e si porta a -3 dal Lugano
I bernesi la spuntano 2-0 grazie a Essende e Guirassy. Il Servette infila la quinta vittoria consecutiva, mentre lo Zurigo supera il Lucerna con lo stesso risultato: domani tocca ai bianconeri rispondere sul campo del Thun.
BERNA - Lo Young Boys - guidato in panchina dal ticinese Matteo Vanetta al posto del convalescente Seoane - supera 2-0 il San Gallo e si porta a tre punti dal Lugano, atteso domani pomeriggio (ore 14.00) sul campo dei campioni svizzeri del Thun.
La vittoria dei bernesi, però, è tutt'altro che scontata. Il San Gallo si difende con ordine e disciplina, ma nella ripresa viene fuori la maggiore qualità dello Young Boys, che colpisce due volte senza bisogno di strafare.
A fare la differenza sono, in entrambi i casi, le palle inattive. A sbloccare il risultato è il solito Essende, che firma la dodicesima rete in campionato e consolida il primato nella classifica marcatori di Super League. Sul corner di Sanches e il successivo controcross di Fernandes, l'attaccante congolese svetta e batte Ati-Zigi con un colpo di testa potente e preciso.
Passano appena quattro minuti e Guirassy firma il raddoppio, risolvendo una mischia nata da un'altra punizione di Sanches. Il doppio colpo stordisce il San Gallo, che non riesce a segnare - nonostante diversi occasioni nitide - nemmeno dopo l'espulsione di Fernandes al 78', punito per un brutto fallo su Görtler che lascia i gialloneri in dieci.
Nel pomeriggio, il Servette ha confermato il suo ottimo momento di forma. Dopo quattro successi consecutivi, i granata centrano la quinta vittoria di fila, battendo in casa il Vaduz per 2-1. Il giovane Lopes sblocca il risultato, ma gli uomini del Principato rispondono con il nazionale svizzero Under 21 Dalipi, al suo quinto sigillo in campionato. Quando il pareggio sembra ormai scritto, ci pensa infine Mutandwa a decidere la sfida: per lui è la quinta rete consecutiva, che regala ai ginevrini altri tre punti.
Sorride anche lo Zurigo, che al Letzigrund supera il Lucerna per 2-1. I tigurini passano in vantaggio al 26' con un rigore trasformato da Keny e raddoppiano al 52' grazie all'autogol di Bung Freimann. Al 71' Kabwit riapre la partita, ma la rimonta degli ospiti si ferma lì.