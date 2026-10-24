Lo YB supera il San Gallo e si porta a -3 dal Lugano

A fare la differenza sono, in entrambi i casi, le palle inattive. A sbloccare il risultato è il solito Essende, che firma la dodicesima rete in campionato e consolida il primato nella classifica marcatori di Super League. Sul corner di Sanches e il successivo controcross di Fernandes, l'attaccante congolese svetta e batte Ati-Zigi con un colpo di testa potente e preciso.

Passano appena quattro minuti e Guirassy firma il raddoppio, risolvendo una mischia nata da un'altra punizione di Sanches. Il doppio colpo stordisce il San Gallo, che non riesce a segnare - nonostante diversi occasioni nitide - nemmeno dopo l'espulsione di Fernandes al 78', punito per un brutto fallo su Görtler che lascia i gialloneri in dieci.