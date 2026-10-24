Cala la notte su Sölden (e su Shiffrin): vince Moltzan
Un brusco peggioramento della visibilità stravolge la seconda manche: Shiffrin scivola al settimo posto. Rast, invece, chiude sesta.
Un brusco peggioramento della visibilità stravolge la seconda manche: Shiffrin scivola al settimo posto. Rast, invece, chiude sesta.
SÖLDEN - Ha del clamoroso quanto accaduto nella seconda manche del gigante di Sölden. Le migliori della prima discesa hanno dovuto infatti fare i conti con una visibilità proibitiva, perdendo terreno e posizioni proprio nel momento decisivo. A pagarne le conseguenze sono state in particolare le grandi favorite: Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, ha chiuso soltanto settima, mentre Camille Rast non è riuscita a difendere il podio provvisorio, scivolando in sesta posizione.
Ad approfittare del repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche è stata Paula Moltzan, che ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo dopo dieci podi. Alle spalle della statunitense si sono piazzate l'albanese Lara Colturi, seconda per un solo centesimo, e la tedesca Emma Aicher.
La seconda manche ha regalato anche rimonte spettacolari. La polacca Maryna Gasienica-Daniel ha sfruttato una pista ancora in condizioni perfette per far segnare il miglior tempo di manche, recuperando ben 20 posizioni. Notevole anche la prestazione dell'italiana Asja Zenere, capace di risalire undici piazze fino al quinto posto finale.
Amaro, invece, il bilancio della squadra austriaca, che sulla pista di casa ha portato al traguardo una sola atleta: Franziska Gritsch, nona a pari merito con Gasienica-Daniel. Una delusione per le padrone di casa, in una gara in cui le condizioni di visibilità hanno finito per ribaltare gli equilibri della prima manche.
La Top 10 e le svizzere:
1. Paula Moltzan (USA) 2'14"82
2. Lara Colturi (ALB) +0"01
3. Emma Aicher (GER) +0"52
4. Sara Hector (SWE) +0"63
5. Asja Zenere (ITA) +0"72
6. Camille Rast (SUI) +0"81
7. Mikaela Shiffrin (USA) +0"83
8. Alice Robinson (NZL) +1"01
9. Franziska Gritsch (AUT) +1"12
9. Maryna Gasienica-Daniel (POL) +1"12
Seguono: 20. Wendy Holdener +1"92, 24. Simone Wild +2"10, 25. Stefanie Grob +2"15, 28. Vanessa Kasper +2"79