Cala la notte su Sölden (e su Shiffrin): vince Moltzan

SÖLDEN - Ha del clamoroso quanto accaduto nella seconda manche del gigante di Sölden. Le migliori della prima discesa hanno dovuto infatti fare i conti con una visibilità proibitiva, perdendo terreno e posizioni proprio nel momento decisivo. A pagarne le conseguenze sono state in particolare le grandi favorite: Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, ha chiuso soltanto settima, mentre Camille Rast non è riuscita a difendere il podio provvisorio, scivolando in sesta posizione.