ACQUAROSSA
Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità
Nel tragico incidente, avvenuto nella serata di mercoledì sul territorio di Corzoneso (Acquarossa), aveva perso la vita un 85enne. Le indagini sull'esatta dinamica di quanto avvenuto restano in corso.
FVR / M. Franjo
Fonte Polizia Cantonale
Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità
Nel tragico incidente, avvenuto nella serata di mercoledì sul territorio di Corzoneso (Acquarossa), aveva perso la vita un 85enne. Le indagini sull'esatta dinamica di quanto avvenuto restano in corso.
BIASCA - La Polizia cantonale comunica che questa mattina un 70enne cittadino svizzero domiciliato in Valle di Blenio si è costituito presso il Posto di Gendarmeria di Biasca.
L'uomo è ora oggetto di accertamenti, quale conducente, in relazione all'incidente della circolazione stradale con esito letale avvenuto ieri, 21.10.2026, in territorio di Corzoneso, nel quale ha perso la vita un 85enne cittadino svizzero domiciliato nella regione.
Le autorità ribadiscono che le verifiche volte a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a chiarire le responsabilità sono tuttora in corso.
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