Denuncia molestie sul lavoro e viene licenziata: SNL deve reintegrarla
La donna era stata lasciata a casa dopo ripetute richieste d'aiuto. Il giudice ritiene inverosimili le motivazioni dell'azienda, che ha già presentato appello.
La donna era stata lasciata a casa dopo ripetute richieste d'aiuto. Il giudice ritiene inverosimili le motivazioni dell'azienda, che ha già presentato appello.
LUGANO - Una lavoratrice della Società Navigazione Lago di Lugano (SNL), licenziata in primavera dopo aver denunciato presunte molestie sessuali sul posto di lavoro, dovrà essere reintegrata provvisoriamente. Lo ha stabilito il pretore nell'ambito di una procedura cautelare, ritenendo verosimile un collegamento tra il licenziamento e le ripetute richieste di aiuto della donna. La società ha già presentato appello.
A darne notizia è il giornale area, secondo cui la donna ha denunciato molestie fisiche e verbali da parte di un collega, suo superiore, a partire dal 2022. Nonostante le segnalazioni alla direzione, non sono state adottate misure efficaci. I conflitti sono proseguiti negli anni, accompagnati da diversi periodi di assenza per malattia, l'ultimo nel 2025. Al rientro al lavoro, la donna era stata trasferita da Locarno a Lugano.
Il licenziamento è arrivato il giorno dopo un'ulteriore richiesta di aiuto relativa ai conflitti con il collega, nel frattempo sfociati anche in una denuncia penale. SNL ha ricondotto la decisione a una segnalazione della dipendente, risalente all'inizio di marzo, riguardante macchie di gasolio nei pressi di una motonave, sostenendo che l'episodio avesse compromesso i rapporti di lavoro in modo insanabile.
Una motivazione ritenuta inverosimile dal pretore nell'ambito della procedura cautelare. Il giudice ha evidenziato come la società abbia agito rapidamente per licenziare la donna, senza dimostrare la stessa tempestività nel rispondere alle sue segnalazioni.
Secondo il pretore, spettava all'azienda verificare le accuse, anche attraverso una persona esterna, neutrale e specializzata, e proteggere la lavoratrice. La decisione richiama inoltre la Legge sulla parità dei sessi, che permette di impugnare i licenziamenti ritorsivi nei confronti di chi denuncia discriminazioni sul posto di lavoro.
In attesa della conclusione della procedura di merito, il pretore ha disposto il reintegro provvisorio della lavoratrice, ordinando a SNL di restituirle le mansioni previste dal contratto e garantirle un ambiente lavorativo rispettoso della sua personalità. Secondo quanto riferito dal giornale, ha già ripreso il lavoro. Il giudice ha inoltre stabilito un termine di 30 giorni entro il quale un esperto da lui nominato dovrà riferire sulle misure adottate dall'azienda.
La vicenda si aggiunge alle altre controversie che coinvolgono SNL, dalla disdetta del contratto collettivo di lavoro ai licenziamenti annunciati, fino alla decisione del Consiglio di Stato di toglierle la gestione della linea di trasporto pubblico Locarno-Magadino.