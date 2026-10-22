Denuncia molestie sul lavoro e viene licenziata: SNL deve reintegrarla

A darne notizia è il giornale area, secondo cui la donna ha denunciato molestie fisiche e verbali da parte di un collega, suo superiore, a partire dal 2022. Nonostante le segnalazioni alla direzione, non sono state adottate misure efficaci. I conflitti sono proseguiti negli anni, accompagnati da diversi periodi di assenza per malattia, l'ultimo nel 2025. Al rientro al lavoro, la donna era stata trasferita da Locarno a Lugano.