Guerre tra inquilini e proprietari: tre casi su dieci finiscono davanti a un giudice

I numeri del 2025

Nel 2025 sono state avviate 1'279 procedure, di cui 1'211 portate a termine. Tra queste, il 45% si è concluso con un'intesa tra le parti o con l'accettazione di una proposta di giudizio. Un ulteriore 23% è stato chiuso attraverso altre modalità, tra cui ritiri e stralci.

Sulle 1'211 procedure terminate, il 30% si è chiuso con il rilascio di un’autorizzazione ad agire davanti alla Pretura civile. L’autorizzazione è il documento che permette a una parte di rivolgersi al giudice dopo il mancato accordo. Un risultato tutto sommato positivo per la direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti: «I risultati confermano l'importanza dell’attività svolta dagli Uffici di conciliazione in materia di locazione nella risoluzione delle controversie. Quasi sette procedure su dieci si sono concluse senza ricorrere al giudice, contribuendo così a sgravare in maniera importante l'attività delle Preture».

Gobbi ha ringraziato i circa cento professionisti attivi negli undici Uffici distribuiti sul territorio, elogiando un servizio «accessibile e radicato» che permette di risolvere le controversie «in tempi ragionevoli, evitando procedure lunghe e costose». Le questioni all’origine dei contenziosi, ricorda il comunicato, sono gli aumenti delle pigioni, le contestazioni sulle spese accessorie e i difetti degli immobili.