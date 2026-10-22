ACQUAROSSA
Cervo morto dopo l'impatto col furgone
La Polizia e il guardiacaccia sono intervenuti per gestire la viabilità e recuperare la carcassa dell'animale.
FVR / M. Franjo
Cervo morto dopo l'impatto col furgone
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Cervo morto dopo l'impatto col furgone
La Polizia e il guardiacaccia sono intervenuti per gestire la viabilità e recuperare la carcassa dell'animale.
Cervo morto dopo l'impatto col furgone
La Polizia e il guardiacaccia sono intervenuti per gestire la viabilità e recuperare la carcassa dell'animale.
ACQUAROSSA - Un cervo è stato investito da un furgone questa mattina, giovedì 22 ottobre, a Motto, nel comune di Acquarossa.
L'incidente si è verificato sulla strada cantonale, in prossimità di una curva. Stando alle informazioni raccolte sul posto, non si registrano feriti (se non si conta il povero cervo, deceduto nell'impatto), ma soltanto danni materiali.
Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia cantonale, coadiuvata dagli assistenti della Polizia Tre Valli, che si sono occupati della gestione del traffico, regolando la circolazione a corsie alternate.
Il guardiacaccia ha provveduto al recupero della carcassa del povero animale.
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