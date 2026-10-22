Auto ribaltata a Brissago, strada chiusa e lunghe colonne
Pesanti disagi alla viabilità locale fin dalle prime ore del mattino, con ripercussioni per pendolari e residenti.
Pesanti disagi alla viabilità locale fin dalle prime ore del mattino, con ripercussioni per pendolari e residenti.
BRISSAGO - Mattinata difficile per gli automobilisti a Brissago, dove un incidente stradale ha provocato la chiusura della strada in entrambe le direzioni e la formazione di lunghe colonne. I disagi sono iniziati poco dopo le 7. Sul posto importante intervento di polizia e soccorritori.
Secondo le informazioni del TCS, il tratto compreso tra via Leoncavallo e via Crodolo risulta chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Una testimonianza segnala code e traffico completamente bloccato nella zona della centrale idroelettrica Ofima, con colonne che si estendono fino al Lido di Brissago.
«Mi hanno comunicato di non partire per andare al lavoro perché è tutto bloccato da un po'», racconta una persona della zona, precisando di aver ricevuto il primo avviso alle 7.18. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente né sull'eventuale presenza di feriti.
Aggiornamento delle ore 8: le code restano confermate mentre sulla carreggiata si procede a corsie alternate.