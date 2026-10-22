Sbanda alla rotonda, poi lo schianto

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, per cause che spetterà alla polizia accertare, il conducente avrebbe perso aderenza a una rotonda e finendo poi per urtare lateralmente il guardrail.

Sul posto è intervenuta la polizia per regolare il traffico e svolgere i rilievi del caso. Non dovrebbero esserci feriti. È stato necessario anche l'intervento di un carro attrezzi per recuperare l'auto, che ha riportato danni significativi.