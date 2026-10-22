Arbedo-Castione
Sbanda alla rotonda, poi lo schianto
Il traffico è stato temporaneamente rallentato per consentire i rilievi e il recupero del veicolo danneggiato.
FVR / M. Franjo
Sbanda alla rotonda, poi lo schianto
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Sbanda alla rotonda, poi lo schianto
Il traffico è stato temporaneamente rallentato per consentire i rilievi e il recupero del veicolo danneggiato.
Sbanda alla rotonda, poi lo schianto
Il traffico è stato temporaneamente rallentato per consentire i rilievi e il recupero del veicolo danneggiato.
ARBEDO-CASTIONE - Incidente della circolazione poco prima delle 6 ad Arbedo-Castione, dove un'auto è rimasta coinvolta in un incidente senza altri veicoli.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, per cause che spetterà alla polizia accertare, il conducente avrebbe perso aderenza a una rotonda e finendo poi per urtare lateralmente il guardrail.
Sul posto è intervenuta la polizia per regolare il traffico e svolgere i rilievi del caso. Non dovrebbero esserci feriti. È stato necessario anche l'intervento di un carro attrezzi per recuperare l'auto, che ha riportato danni significativi.
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