TRAFFICO
Auto in panne in zona Resega, e il traffico di Lugano va (di nuovo) in tilt
Giovedì mattina tutto in salita per i pendolari, già a partire dall'uscita autostradale di Lugano Nord.
foto lettore tio.ch
Auto in panne in zona Resega, e il traffico di Lugano va (di nuovo) in tilt
Giovedì mattina tutto in salita per i pendolari, già a partire dall'uscita autostradale di Lugano Nord.
Forti disagi questa mattina a ridosso dell'uscita sul Cassarate della Vedeggio-Cassarate: il motivo è un'automobile in panne in zona Resega.
Importanti gli strascichi già all'uscita di Lugano nord, sia in direzione di Vezia, sia in direzione di Canobbio.
A confermare le segnalazioni giunte in redazione è l'infotraffico del TCS che riferisce di «traffico fortemente rallentato» sull'arteria.
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