Festa d'autunno e Sagra cantonale del miele, è giunto (finalmente) il momento
L'apprezzata manifestazione tornerà ad animare il centro di Chiasso questa domenica 25 ottobre.
L'apprezzata manifestazione tornerà ad animare il centro di Chiasso questa domenica 25 ottobre.
CHIASSO - Oltre 120 bancarelle, prodotti tipici, artigianato, musica e attività per tutta la famiglia.
Dopo il rinvio causa maltempo ritorna questa domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 18, la Festa d’autunno di Chiasso. L'appuntamento animerà Piazza Indipendenza e Corso San Gottardo, con un programma che comprende anche la 18esima edizione della Sagra cantonale del miele.
Non mancherà la proposta gastronomica, con un pranzo a base di polenta e spezzatino al prezzo di 5 franchi a porzione. In programma anche la tradizionale vendita di caldarroste e una grande esposizione di automobili nuove, usate e d'epoca.
Una vetrina per il miele nostrano
Tra gli appuntamenti principali figura la 18esima edizione della Sagra cantonale del miele, organizzata in collaborazione con la Federazione Ticinese Apicoltori (FTA), che ha scelto nuovamente la Festa d'autunno di Chiasso per il principale evento cantonale dedicato al settore.
Saranno presenti una dozzina di produttori affiliati alla FTA, che proporranno degustazioni di diverse varietà di miele ticinese e presenteranno i prodotti dell'alveare. Durante tutta la giornata, il pubblico avrà la possibilità di conoscere più da vicino il mondo dell'apicoltura e le sue produzioni.
La manifestazione sarà anche un'occasione per fare il punto sulla situazione del settore in Ticino. Secondo quanto riferito dai produttori, la stagione apistica è stata particolarmente positiva, con un raccolto estivo «eccezionale».