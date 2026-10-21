Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online
La misura precauzionale e temporanea segue l'individuazione di gravi vulnerabilità informatiche in PHP, con raccomandazione di aggiornamenti immediati.
BELLINZONA - Alcuni servizi online dell'amministrazione cantonale ticinese sono stati temporaneamente disattivati per motivi di sicurezza. La decisione, comunicata questa sera dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, è stata presa a titolo precauzionale dopo un avviso dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) relativo a potenziali vulnerabilità informatiche.
All'origine della misura ci sono due vulnerabilità critiche individuate in PHP, un linguaggio di programmazione ampiamente utilizzato a livello nazionale e internazionale. Secondo quanto comunicato oggi dall'UFCS, queste falle potrebbero consentire agli hacker di eseguire codice dannoso sui server interessati, senza la necessità di autenticarsi.
Aggiornamenti urgenti per evitare attacchi
Gli aggiornamenti di sicurezza per correggere le vulnerabilità sono già disponibili. L'UFCS raccomanda ai responsabili dei sistemi informatici di installarli immediatamente, senza attendere.
Le verifiche non devono limitarsi ai server web: anche le applicazioni e i dispositivi che utilizzano PHP come componente integrato potrebbero essere interessati e devono quindi essere controllati.
La gravità della situazione emerge anche dalle valutazioni delle autorità tedesche. L'Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (BSI) ha classificato il rischio al livello «3 / Arancione», corrispondente a una minaccia «estremamente elevata».
Quando torneranno disponibili i servizi ticinesi?
In Ticino, l'Amministrazione cantonale precisa che la disattivazione è esclusivamente precauzionale e temporanea. Nel comunicato non vengono specificati quali servizi siano stati sospesi, né viene indicata una data per il loro ripristino.
«I servizi saranno riattivati non appena saranno state applicate le misure necessarie», assicura il Cantone.