Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online

BELLINZONA - Alcuni servizi online dell'amministrazione cantonale ticinese sono stati temporaneamente disattivati per motivi di sicurezza. La decisione, comunicata questa sera dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, è stata presa a titolo precauzionale dopo un avviso dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) relativo a potenziali vulnerabilità informatiche.