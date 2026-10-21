Origlio/Ponte Capriasca
Un albero cade sulla strada tra Origlio e Ponte Capriasca
Il forte maltempo di questa sera ha causato disagi a viabilità e residenti.
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Fonte red
Un albero cade sulla strada tra Origlio e Ponte Capriasca
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Un albero cade sulla strada tra Origlio e Ponte Capriasca
Il forte maltempo di questa sera ha causato disagi a viabilità e residenti.
Un albero cade sulla strada tra Origlio e Ponte Capriasca
Il forte maltempo di questa sera ha causato disagi a viabilità e residenti.
ORIGLIO/PONTE CAPRIASCA - La caduta di un albero ha bloccato temporaneamente questa sera, mercoledì 21 ottobre, la strada tra Origlio e Ponte Capriasca.
Le immagini giunte in redazione mostrano la pianta sradicata dal forte vento e dal maltempo che si sono abbattuti sul Luganese in serata.
Sul posto è intervenuta la Polizia, e i servizi cantonali incaricati di rimuovere i rami e liberare la strada.
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