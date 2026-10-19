«Arriva la prima pista da sci urbana del Ticino»

L'accesso alla pista sarà gratuito, mentre sci e scarponi potranno essere noleggiati sul posto a prezzi contenuti. Sarà inoltre presente personale qualificato, grazie alla collaborazione con la Scuola svizzera di sci, lo Sci club Giubiasco e lo Sci club Morobbia.

Il villaggio comprenderà anche due tensostrutture: una dedicata a bar, musica e concerti, l'altra alla gastronomia, con circa 100 posti a sedere e specialità come fondue, raclette e chinoise. Non mancheranno un albero di Natale luminoso e attività per i bambini.