«Arriva la prima pista da sci urbana del Ticino»
A Giubiasco apre una pista artificiale lunga 38 metri per sciare anche senza neve durante il villaggio di Natale.
GIUBIASCO - Una pista da sci nel cuore di Giubiasco, senza bisogno di neve. È la novità della prima edizione del villaggio di Natale, in programma dal 5 dicembre al 6 gennaio in Piazza Grande. Ad anticiparlo è laRegione, che ha raccolto le dichiarazioni di Marco Nobile, responsabile della comunicazione della neonata associazione Giubilandia, organizzatrice dell'evento.
L'attrazione principale sarà la Raiffeisen Ski Arena, una pista artificiale lunga 38 metri, con un tappeto mobile per risalire fino a 3,40 metri di altezza. La struttura sarà allestita nel prato vicino al parco giochi e permetterà di sciare su un materiale speciale che simula l'aderenza della neve.
L'accesso alla pista sarà gratuito, mentre sci e scarponi potranno essere noleggiati sul posto a prezzi contenuti. Sarà inoltre presente personale qualificato, grazie alla collaborazione con la Scuola svizzera di sci, lo Sci club Giubiasco e lo Sci club Morobbia.
Il villaggio comprenderà anche due tensostrutture: una dedicata a bar, musica e concerti, l'altra alla gastronomia, con circa 100 posti a sedere e specialità come fondue, raclette e chinoise. Non mancheranno un albero di Natale luminoso e attività per i bambini.
Il villaggio sarà aperto dal mercoledì alla domenica: il mercoledì dalle 12, il giovedì e venerdì dalle 17, mentre nei fine settimana e nei festivi dalle 10. Il montaggio delle strutture inizierà a novembre.