LAVERTEZZO
Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta
L'uomo, colpito da un ramo, è stato elitrasportato al Civico di Lugano
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Rescue Media
Fonte Rescue media
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Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta
L'uomo, colpito da un ramo, è stato elitrasportato al Civico di Lugano
Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta
L'uomo, colpito da un ramo, è stato elitrasportato al Civico di Lugano
LAVERTEZZO - Avrebbe riportato ferite di una certa gravità, ma che apparentemente non ne metterebbero in pericolo la vita, l’uomo rimasto ferito oggi, venerdì pomeriggio, mentre era intento a tagliare una pianta in via alla Chiesa, a Lavertezzo.
Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe stato colpito da un ramo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, che hanno richiesto l’intervento di un elicottero della REGA per recuperare il ferito mediante verricello e trasportarlo al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano per ulteriori accertamenti.
Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso.
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