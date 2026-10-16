Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta

Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe stato colpito da un ramo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, che hanno richiesto l’intervento di un elicottero della REGA per recuperare il ferito mediante verricello e trasportarlo al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano per ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso.