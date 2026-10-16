Val Colla, disagi fino al 2028: Lugano esclude finanziamenti straordinari

Necessità e vincoli

Il Cantone ha spiegato che gli orari sono vincolati dalle coincidenze a Tesserete e Sonvico e dalle esigenze scolastiche. Non è stato quindi possibile posticipare di 20 minuti la corsa delle 6.24 da Scareglia, poiché il bus viene poi impiegato alle 7.30 da Corticiasca. Anche la partenza delle 17.05 da Tesserete non può essere modificata perché serve gli allievi della scuola media. Ulteriori corse sono state escluse per ragioni finanziarie e operative.