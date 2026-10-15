Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

ZURIGO - Un sabato notte da incubo per una 35enne che viaggiava a bordo di un treno da Zurigo a Coira. Poco dopo mezzanotte, la donna ha notato un uomo seduto a poca distanza da lei che la fissava insistentemente e «faceva movimenti strani con le gambe, mentre si toccava ripetutamente l'inguine». Inizialmente, ha raccontato a 20 Minuten, ha faticato a credere a ciò che stava vedendo: «In un primo momento, ho pensato che forse non stessi vedendo bene». Resasi conto della situazione, ha deciso di contattare la polizia dei trasporti delle FFS. Dopo la chiamata, però, a raggiungerla è stata soltanto una controllora dei biglietti, che ha parlato con l'uomo in inglese. Stando al racconto della 35enne, non sarebbe intervenuto né il personale di sicurezza né alcun agente della polizia ferroviaria.